В Череповце в "красной зоне" у медсестры остановилось сердце

В череповецком моногоспитале случилось ЧП - у младшей медицинской сестры на рабочем месте остановилось сердце. Она работала в "красной зоне".

Об этом на заседании оперативного штаба по коронавирусной инфекции Вологодской области сообщил главный врач Череповецкого моногоспиталя Андрей Погодин. Медсестру удалось реанимировать. И, как здесь отметили, это не первый подобный случай. Весной нынешнего года в моногоспитале после дежурства скончался врач-реаниматолог. У него случился инфаркт миокарда.

Что касается ситуации с медсестрой, то врачи провели консилиум и пришли к выводу: это результат переутомления, нарушения водно-солевого баланса. Из-за загруженности медикам просто некогда воды попить. Ситуация в "красной зоне" сложная. В Череповце уже три моногоспиталя, тысяча коек. Не хватает персонала. Отработав смену в одном, многие идут в другой, заменить их некому.

- Наши ресурсы не безграничны. Если мы не хотим коек в коридоре, не хотим ограничения плановой помощи, введения локдауна, нужно прививаться, - заявил на заседании оперштаба первый заместитель губернатора Вологодской области, председатель правительства Антон Кольцов.

На заседании оперштаба привели статистику. Из 1739 пациентов, которые на сегодняшний день проходят лечение в моногоспиталях, 86 процентов не привиты.

Ежедневно на Вологодчине регистрируют до 300 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Количество госпитализаций выросло по сравнению с прошлым годом в 3,6 раза. Больницы заполнены на 87,4 процента.