В Ленобласти за убийство матери троих детей задержан ее бывший муж

В городе Кудрово Ленинградской области в заброшенном доме в затопленном подвале обнаружено тело 23-летней женщины. По подозрению в убийстве задержан ее бывший гражданский муж, сообщает СК по Ленинградской области.

Женщина пропала 8 октября. Тревогу забили ее родители. У женщины трое малолетних детей и просто так куда-нибудь уехать она не могла. Листовки с портретами пропавшей были расклеены по всему Кудрово. Параллельно сотрудники следственных органов расспрашивали родственников и знакомых многодетной матери, пытаясь понять, что случилось.

Вопросы у следователей возникли к бывшему гражданскому мужу. Он часто ссорился с супругой, из-за чего они и разошлись. Во время одной из бесед мужчина признался в убийстве и сообщил следователям, где спрятал тело.

Труп погибшей нашли по описанию, которое дал мужчина. Причины смерти многодетной матери установит судебно-медицинская экспертиза. А мужчине в ближайшее время изберут мер пресечения, следователи будут ходатайствовать об аресте.