В Петербурге инженера задержали за приставание к девочке в метро

В Петербурге сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он приставал к 13-летней девочке на перегоне между станциями "Ладожская" и "Проспект Большевиков", сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Ранее в полицию обратился отец школьницы. Он рассказал, что его дочь в метро столкнулась с приставаниями неизвестного мужчины.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Развратные действия" и начала поиск злоумышленника. Нашли мужчину по записям камер видеонаблюдения в подземке.

Задержанным оказался инженер одной из крупных компаний. Изучая информацию в его мобильном телефоне, полицейские нашли записи с детской порнографией, а также фотографии неизвестных девочек на улицах.