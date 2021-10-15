В Петербурге начались клинические испытания вакцины "Бетувакс"

В Петербурге на базе НИИ гриппа имени Смородинцева начались клинические испытания вакцины от коронавируса "Бетувакс-КоВ-2". Для процедуры ищут 170 добровольцев, сообщает Институт стволовых клеток человека.

К испытаниям могут быть были допущены граждане от 18 до 60 лет, которые не болели коронавирусом и не делали прививку от COVID-19. На первом этапе вакцину на себе испробуют 20 человек. Вакцина двухкомпонентная, вводится с промежутком в 28 дней.

Разработчики отмечают, что в основе препарата лежат сферические частицы, в которых содержится белок коронавируса. За счет того, что в составе вакцины содержится только поверхностный белок возбудителя, то ее аллергенность, по прогнозам, должна быть снижена. Вирусов, вирусных векторов в составе также нет. Это, по оценкам разработчиков, должно свести к минимуму риски побочных эффектов.

Это обстоятельство особенно важно для пациентов из групп риска, а также тех, кто при введении других вакцин столкнулся с заметными побочными эффектами.