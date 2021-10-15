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15.10.2021 19:47
Рубрика: Культура

Фото: Кубанскому казачьему хору исполнилось 210 лет

Текст: Татьяна Павловская
Фото: Владимир Аносов
Мультимедийная выставка к 210-летию Кубанского казачьего хора открылась в Краснодаре. На ней представлены документы об истории создания хора, интерактивная карта гастрольной деятельности коллектива, позволяющая проследить творческий путь артистов на пяти континентах мира.

Выставка "Душа Кубани многозвучная" будет работать в историческом парке "Россия - моя история" до 9 января 2022 года. Старейший национальный коллектив России был основан 14 октября 1811 года - в день Покрова Пресвятой Богородицы, покровительницы казачества России. Именно в этот день, 210 лет назад, артисты выступили как официально утвержденный коллектив. Название "Государственный Кубанский казачий хор" он носит с 1969 года, а с 1974-го его возглавляет Виктор Захарченко, который не только полвека сам пишет историю хора, но и изучает годы, которые были до него.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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С хором, ставшим символом Кубани, неразрывно связана история края. На открытии выставки это отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Кубанский казачий хор - самая главная составляющая духовности нашего края, веры людей, которые живут на Кубани. Я уверен, здесь будет очень много посетителей, которые любят Кубань, казачьи песни, и, конечно, Кубанский казачий хор", - сказал глава региона.

Первый юбилейный концерт коллектива прошел на родной сцене - в главном концертном заре на Красной, 5. Во время мероприятия Вениамин Кондратьев вручил орден "За выдающийся вклад в развитие кубанского казачества" генеральному директору и художественному руководителю Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко. Губернатор также выразил благодарность творческому коллективу за труд и пожелал осуществления всех планов.

Восемь представителей хора отмечены медалью "Князь Григорий Потемкин". Почетное звание "Заслуженный артист Кубани" получили 10 артистов балета, оркестра и хора. Еще 10 артистам объявили благодарность губернатора.

Фото: Наталья Коньшина
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Название юбилейной программы "Никто кроме нас Россию не спасет" говорит само за себя. Зрители приняли ее с восторгом. Выступление артистов не раз прерывалось шквалом аплодисментов. Также Кубанский казачий хор даст два юбилейных концерта в Москве - 29 и 30 октября он выступит в Государственном Кремлевском Дворце.

А 4 ноября, в День народного единства, солисты коллектива совместно с оркестром камерной музыки "Благовест" представят программу авторских песен Виктора Захарченко "Тихая моя Родина" на родной сцене в столице Краснодарского края. Затем начнется большой гастрольный тур по городам России - запланированы концерты в Санкт-Петербурге, Твери, Череповце, Чебоксарах, Казани, Ижевске, Уфе, Екатеринбурге, Оренбурге, Самаре, Тольятти, Саранске, Саратове, Волгодонске.

В регионах Культура Музыка Фолк Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Фото

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