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15.10.2021 15:50
Рубрика: Экономика

Игорная зона "Красная Поляна" анонсировала открытие RED ARENA

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
Объявлено о ренейминге WOW ARENA. Новое название спортивно-развлекательной площадки - RED ARENA.
Фото: Алексей Тютлин Фото: Алексей Тютлин
Фото: Алексей Тютлин

Многофункциональная площадка-трансформер была открыта в октябре 2019 года. За два года здесь было проведено 46 концертов, 18 международных турниров по смешанным единоборствам и 32 корпоративных мероприятия для крупных зарубежных и российских компаний.

Основным посылом для ребрендинга послужила необходимость в имиджевом объединении всех заведений игорной зоны "Красная Поляна" в единое целое. Сейчас сюда входит сразу несколько заведений: "Казино Сочи", зал игровых автоматов "Бонус Slots", казино "Бумеранг", отель "Бонус", а также RED ARENA.

Фото: Алексей Тютлин
Хабиб Нурмагомедов посетит MMA FEST в WOW ARENA в Красной Поляне

В 2021 году исследовательское агентство "Михайлов и Партнеры. Аналитика" осуществило масштабное исследование, посвященное оценке узнаваемости брендов российских игорных заведений. По результатам исследования, игорная зона "Красная Поляна" напрямую ассоциируется с Курортом Красная Поляна.

"Логично, чтобы ключевая площадка для проведения развлекательных мероприятий в горном кластере Сочи отражала название бренда компании и имела привязку к локации Красная Поляна. Кроме того, новое название - RED ARENA отражает визуальное оформление: конструкция площадки выполнена в красно-белых цветах", - рассказал Дмитрий Анфиногенов, директор по развитию игорной зоны "Красная Поляна".

Изменения коснулись не только смены названия WOW ARENA на RED ARENA. "Мы приняли решение дополнить стратегию развития этого объекта. В игорной зоне "Красная Поляна" по-прежнему будут проходить концерты и спортивные турниры с эффектом WOW. Однако, мы намерены активно продвигать направление не только событийного, но и делового туризма. Мы планируем проводить на этой площадке еще более масштабные форумы и конгрессы мирового уровня", - дополнил Дмитрий Анфиногенов, директор по развитию игорной зоны "Красная Поляна".

Отдельное направление работы - организация MICE-мероприятий различного формата. Конструкция здания, звуковое и световое оснащение RED ARENA позволяет за несколько часов трансформировать площадку под разные форматы: концерт, форум, выставка, конференция, профессиональный бой, ледовое щоу или цирковое представление.

Как показало исследование, туристы приезжают в Сочи ради качественного отдыха и развлечений.

Стратегические планы компании связаны с модернизацией объектов на курорте. В течение пяти лет игорная зона "Красная Поляна" будет осуществлять первый этап по расширению и адаптации инфраструктуры к бизнес-модели развлечений в Лас-Вегасе.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодарский край: стратегия роста Отдых и туризм в России

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