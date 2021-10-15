Крымчанка пожаловалась на кровавые пролежни у дочери после больницы

Сотрудники Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю проверят качество медицинской помощи 17-летней жительнице Крыма в республиканской детской инфекционной больнице в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При мониторинге соцсетей следователи наткнулись на публикацию, в которой мать девушки пожаловалась на неудовлетворительное отношение к дочери со стороны медперсонала учреждении. В качестве примера своего недовольства она привела кровавые пролежни, которые появились на теле девушки поле нескольких недель пребывания в реанимациионном отделении больницы.

Следователи намерены установить обстоятельства госпитализации крымчанки и то, насколько полно ей была оказана медицинская помощь.

- По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение, - заключили в ведомстве.

По словам матери девушки, в январе в Санкт-Петербурге ее дочь попала в дорожную аварию, после которой находится в вегетативном состоянии. В начале сентября девушку с признаками пневмонии врачи скорой помощи госпитализировали в реанимацию инфекционной больницы. Мать пациентки утверждает, что, несмотря на полученные в ДТП множественные травмы, кожные покровы у дочери были совершенно чистые, но после лечения в инфекционной больнице все тело оказалось в кровавых пролежнях, в том числе на голове, пятках и ягодицах.