Певица МакSим после болезни отправилась по святым местам Крыма

Проведшая этим летом из-за вызванных COVID-19 осложнений более месяца в искусственной коме российская эстрадная певица МакSим (Марина Абросимова) отправилась в Крым восстановить здоровье и посетить святые места. Об этом сообщает KP.RU "Комсомольская правда".

По словам духовного отца певицы, настоятеля Спасо-Преображенского мужского монастыря игумена Луки, летом он прибыл в больницу к МакSим с частицей мощей святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого). Затем отец Лука отправился к мощам святого тезки в храм Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе.

Игумен рассказал, что вошел в собор, когда там читался акафист святителю Луке. Спустя немного времени певице стало лучше.

Настоятель Спасо-Преображенского монастыря считает, что его духовную дочь спасли самоотверженность врачей, молитвы близких и заступничество Луки Крымского.

По совету духовника МакSим и отправилась в Крым, чтобы здесь воздать хвалу Господу за чудесное спасение.

Тем временем в официальной группе певицы в соцсети "ВКонтакте" размещены видео, которые косвенно свидетельствуют о том, что МакSим уже посетила на полуострове пещерный храм святителя Николая Чудотворца в мужском монастыре преподобного Саввы Освященного в селе Терновка (Севастополь).