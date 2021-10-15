"Пятерочка" снизила цены на овощи в одном из регионов после требования ФАС

Торговая сеть "Пятерочка" снизила цены на морковь и белокочанную капусту в Черноземельском районе Калмыкии. Таким образом компания исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы, говорится в Telegram-канале ведомства.

Предупреждение было направлено в конце сентября. Мониторинг ФАС показал, что торговая сеть установила завышенные цены на два вида товаров в Черноземельском районе. При этом в других района, где "Пятерочка" не занимала доминирующее положение, цены были ниже.

"Закон о защите конкуренции запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, необоснованно устанавливать различные розничные цены на один и тот же товар", - отмечали тогда в ФАС.

После проверки ФАС предписала сети снизить цены в течение 10 дней.

Ранее "РГ" писала о ситуации в Подмосковье, где ФАС выдала торговым сетям "Магнит" и "Пятерочка" предупреждение с требованием снизить цены на продукты. Во время проверки выяснилось, что торговые сети, занимая доминирующее положение в нескольких городских округах Московской области, установили более высокие цены. В некоторых муниципальных образованиях стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10% превышала установленную в городских округах, в которых признаки доминирующего положения отсутствовали. В результате обе торговые сети исполнили предписание.