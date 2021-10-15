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15.10.2021 15:36
Рубрика: Власть

В Адыгее школы и больницы получили новые автобусы и автомобили

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Сегодня возле Дома правительства РА глава Адыгеи Мурат Кумпилов вручил представителям республиканских и муниципальных организаций новые школьные автобусы и медицинский автотранспорт.
Алексей Гусев Алексей Гусев
Алексей Гусев

В мероприятии приняли участие премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, министры, курирующие вопросы здравоохранения и образования, руководство Адыгейской республиканской станции скорой медпомощи и Центра медицины катастроф.

По распоряжению председателя правительства РФ в республику на общую сумму свыше 78 миллионов рублей поступило 20 автомобилей скорой медпомощи, среди которых три реанимобиля. Согласно распоряжению правительства РФ в регион также направили 28 школьных автобусов на различное число мест общей стоимостью 69,3 миллиона.

Фото: Алексей Гусев
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Обращаясь к работникам муниципальных организаций здравоохранения, глава Адыгеи отметил серьезную ситуацию в стране с коронавирусом и шаги, предпринимаемые руководством государства для стабилизации обстановки.

"Сегодня мы получаем автотранспорт для скорой помощи. Это - один из важных и необходимых ресурсов для борьбы с пандемией. Мы получаем из федерального центра и другую серьезную помощь, которая позволяет сдерживать ситуацию. Вместе с тем, нам важно, чтобы на местах людям оказывалась квалифицированная и оперативная медицинская помощь и по другим заболеваниям. От слаженной работы первичного звена здравоохранения зависит здоровье и жизнь наших граждан", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Говоря о росте заболеваемости ковидом, руководитель региона также затронул необходимость изменений в работе системы образования, чтобы сохранить очное обучение в школах. Для стабилизации ситуации отмечено возможное введение двухсменной системы обучения, чтобы максимально разделить потоки учащихся. Директора образовательных учреждений должны быть готовы к изменению школьных расписаний.

В завершение мероприятия Мурат Кумпилов отдельно сказал о важности вакцинации и ответственного отношения каждого человека к мерам профилактики от коронавирусной инфекции.

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