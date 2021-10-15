В Херсонес начали пускать по QR-кодам

Для посещения экскурсий и выставочных залов на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" с сегодняшнего для требуется предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Из-за новых ограничений, введенных в Севастополе с 15 октября, войти на территорию Херсонеса можно только в защитной маске. При входе всем посетителям стали измерять температуру.

Покупая билет на экскурсию или в музейные залы, посетитель обязан предоставить QR-код о вакцинации с сайта Госуслуги, или отрицательный ПЦР-тест, действующий в течение семи дней, или справку о наличии антител к коронавирусу. В кассе надо предъявить оригиналы этих документов, а также паспорт.

Напомним, в Севастополе QR-коды введены для посещения кафе и ресторанов, кино, театров, музеев, фитнес-центров, SPA, салонов красоты.