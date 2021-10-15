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15.10.2021 17:09
Рубрика: Общество

В Кавказском заповеднике провели перепись благородного оленя

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: пресс-служба Кавказского заповедника Фото: пресс-служба Кавказского заповедника
Фото: пресс-служба Кавказского заповедника

В Кавказском государственном природном биосферном заповеднике подвели итоги переписи благородного оленя. На протяжении последних лет его популяция остается стабильной - не менее 1,5 тысячи особей на территории, сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Учет оленя проводится ежегодно, причем по традиции в последних числах сентября, когда в горах сыплет первый снег. Ведь именно в заморозки у этого вида копытных начинается гон - резкое похолодание будто дает животным сигнал: зима близко, значит, пора думать о потомстве. В этот период каждый самец-олень дает знать о себе трубным ревом, разносящимся по горным долинам на десяток километров, поэтому их довольно легко заметить и посчитать. В состав учетных групп вошли научные сотрудники, госинспекторы заповедника и волонтеры.

Погодные условия внесли свои коррективы в их работу. Сентябрь оказался необычно холодным - первый снег выпал уже 6 сентября. В результате из-за неустойчивой погоды некоторые районы оказались недоступны для экспедиций либо были обследованы не полностью. Более 40 сантиметров покрова образовалось в верховьях реки Уруштен, массиве горы Алоус, Аспидном хребте, верховьях Киши, Малой Лабы, долины Цахвоа и долины Шахе.

Тем не менее на многих участках наблюдения прошли успешно. К примеру, на массиве Бамбаки отмечено 85 ревущих самцов, которые концентрировались в сосняках и на полянах верхней границы леса. Более 80 ревущих самцов ученые зафиксировали на массиве Трю-Ятыргварта, здесь крупный ток наблюдался на горе Армовка. Успешно посчитать самок, как, впрочем, и самцов, удалось в долине Умпырки - здесь повезло наблюдать несколько сформировавшихся гаремов (всего более 50 самцов и 97 самок).

Кстати

Кавказские благородные олени - преимущественно горно-лесные животные, на Западном Кавказе они обитают на территориях на высоте 700-3000 метров над уровнем моря. Олень принадлежит к самым осторожным и чутким животным. Слух, зрение и обоняние у него развиты превосходно. По ветру олень может почуять человека более чем за полкилометра, а его силуэт узнает на расстоянии 1,5-2 километра. Именно поэтому встретить оленя вблизи туристической тропы большая удача.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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