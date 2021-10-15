За сутки в России подтверждено 32196 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки выявлено 32196 случаев коронавируса в 85 российских регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 6631
- 2 Санкт-Петербург 2632
- 3 Московская область 2110
- 4 Самарская область 791
- 5 Нижегородская область 695
- 6 Воронежская область 668
- 7 Республика Башкортостан 662
- 8 Пермский край 578
- 9 Свердловская область 575
- 10 Республика Крым 568
- 11 Ростовская область 567
- 12 Красноярский край 465
- 13 Челябинская область 410
- 14 Иркутская область 403
- 15 Омская область 392
- 16 Оренбургская область 391
- 17 Саратовская область 386
- 18 Волгоградская область 378
- 19 Ставропольский край 370
- 20 Ульяновская область 357
- 21 Смоленская область 347
- 22 Удмуртская Республика 342
- 23 Архангельская область 339
- 24 Алтайский край 335
- 25 Брянская область 322
- 26 Хабаровский край 317
- 27 Вологодская область 315
- 28 Пензенская область 312
- 29 Тверская область 311
- 30 Калининградская область 303
- 31 Липецкая область 300
- 32 Ленинградская область 292
- 33 Тюменская область 285
- 34 Республика Карелия 282
- 35 Владимирская область 282
- 36 Белгородская область 282
- 37 Курская область 271
- 38 Республика Коми 270
- 39 Севастополь 266
- 40 Республика Саха (Якутия) 261
- 41 Новосибирская область 256
- 42 Краснодарский край 248
- 43 Забайкальский край 247
- 44 Ярославская область 245
- 45 Псковская область 243
- 46 Астраханская область 231
- 47 Орловская область 227
- 48 Приморский край 227
- 49 Ханты-Мансийский автономный округ 224
- 50 Ивановская область 206
- 51 Мурманская область 203
- 52 Кировская область 197
- 53 Новгородская область 193
- 54 Кемеровская область 185
- 55 Рязанская область 175
- 56 Курганская область 172
- 57 Тульская область 167
- 58 Костромская область 155
- 59 Калужская область 155
- 60 Республика Хакасия 154
- 61 Тамбовская область 154
- 62 Амурская область 133
- 63 Томская область 132
- 64 Республика Дагестан 127
- 65 Республика Бурятия 124
- 66 Ямало-Ненецкий автономный округ 118
- 67 Республика Чувашия 118
- 68 Республика Мордовия 112
- 69 Республика Татарстан 110
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 103
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 83
- 72 Республика Марий Эл 79
- 73 Чеченская Республика 75
- 74 Республика Ингушетия 68
- 75 Сахалинская область 65
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 64
- 77 Республика Адыгея 63
- 78 Республика Калмыкия 59
- 79 Республика Тыва 57
- 80 Республика Алтай 46
- 81 Камчатский край 41
- 82 Еврейская автономная область 38
- 83 Магаданская область 21
- 84 Чукотский автономный округ 17
- 85 Ненецкий автономный округ 16
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 925 176 случаев (+0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия, Магаданская область, Сахалинская область 0,19%
- 2. Камчатский край 0,2%
- 3. Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Бурятия 0,21%
За последние сутки подтверждено 999 смертей:
- Москва 70
- Санкт-Петербург 62
- Краснодарский край 40
- Нижегородская область 38
- Свердловская область 38
- Республика Башкортостан 35
- Ростовская область 31
- Пермский край 31
- Ставропольский край 30
- Самарская область 30
- Пензенская область 29
- Алтайский край 29
- Саратовская область 28
- Челябинская область 28
- Волгоградская область 26
- Красноярский край 22
- Оренбургская область 20
- Республика Крым 16
- Иркутская область 16
- Воронежская область 15
- Тульская область 15
- Тюменская область 15
- Республика Чувашия 14
- Брянская область 13
- Липецкая область 13
- Астраханская область 12
- Республика Дагестан 12
- Ульяновская область 12
- Новосибирская область 12
- Чеченская Республика 10
- Удмуртская Республика 10
- Ханты-Мансийский автономный округ 10
- Республика Хакасия 10
- Республика Саха (Якутия) 10
- Ивановская область 9
- Вологодская область 9
- Калининградская область 9
- Мурманская область 9
- Рязанская область 8
- Тверская область 8
- Московская область 7
- Тамбовская область 7
- Ярославская область 7
- Архангельская область 7
- Республика Татарстан 7
- Владимирская область 6
- Курская область 6
- Республика Коми 6
- Республика Мордовия 6
- Республика Адыгея 5
- Кабардино-Балкарская Республика 5
- Кемеровская область 5
- Белгородская область 4
- Калужская область 4
- Республика Карелия 4
- Псковская область 4
- Карачаево-Черкесская Республика 4
- Омская область 4
- Забайкальский край 4
- Хабаровский край 4
- Ленинградская область 3
- Новгородская область 3
- Севастополь 3
- Кировская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Бурятия 3
- Сахалинская область 3
- Костромская область 2
- Смоленская область 2
- Камчатский край 2
- Приморский край 2
- Орловская область 1
- Ненецкий автономный округ 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Ингушетия 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Республика Марий Эл 1
- Курганская область 1
- Республика Алтай 1
- Амурская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 221 313* человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 268 человек:
- Москва 3756
- Санкт-Петербург 2359
- Московская область 1566
- Республика Крым 668
- Самарская область 574
- Республика Башкортостан 572
- Нижегородская область 520
- Свердловская область 428
- Красноярский край 389
- Омская область 389
- Ставропольский край 351
- Оренбургская область 349
- Брянская область 329
- Ульяновская область 315
- Пермский край 309
- Приморский край 302
- Ростовская область 285
- Хабаровский край 283
- Воронежская область 279
- Ленинградская область 278
- Вологодская область 275
- Волгоградская область 275
- Архангельская область 274
- Удмуртская Республика 259
- Астраханская область 245
- Иркутская область 241
- Липецкая область 239
- Республика Карелия 234
- Калининградская область 232
- Забайкальский край 207
- Саратовская область 206
- Белгородская область 201
- Челябинская область 200
- Севастополь 188
- Кемеровская область 183
- Краснодарский край 182
- Калужская область 167
- Республика Коми 164
- Курская область 163
- Ярославская область 160
- Псковская область 159
- Мурманская область 157
- Тульская область 150
- Ханты-Мансийский автономный округ 148
- Новгородская область 147
- Новосибирская область 142
- Амурская область 141
- Ивановская область 139
- Тюменская область 138
- Республика Бурятия 134
- Орловская область 123
- Республика Дагестан 119
- Кировская область 117
- Тамбовская область 115
- Рязанская область 112
- Смоленская область 105
- Курганская область 103
- Республика Саха (Якутия) 98
- Костромская область 97
- Республика Татарстан 91
- Чеченская Республика 86
- Владимирская область 84
- Еврейская автономная область 83
- Республика Тыва 79
- Республика Мордовия 73
- Кабардино-Балкарская Республика 71
- Ямало-Ненецкий автономный округ 71
- Алтайский край 71
- Сахалинская область 61
- Республика Калмыкия 59
- Томская область 59
- Республика Северная Осетия - Алания 53
- Республика Марий Эл 44
- Республика Ингушетия 37
- Карачаево-Черкесская Республика 33
- Пензенская область 31
- Республика Адыгея 27
- Магаданская область 24
- Камчатский край 20
- Республика Хакасия 18
- Республика Чувашия 17
- Ненецкий автономный округ 14
- Республика Алтай 13
- Тверская область 8
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 960 024.
* Из-за технической ошибки скорректирована цифра на 14 октября. По состоянию на 14 октября количество подтвержденных смертей в Москве - 71 вместо 72. Количество смертей в целом по стране на 14 октября за сутки 985 (вместо 986). Общее количество смертей по стране на 14 октября 220 314 (вместо 220 315).