За сутки в России подтверждено 32196 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки выявлено 32196 случаев коронавируса в 85 российских регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое

1 Москва 6631

2 Санкт-Петербург 2632

3 Московская область 2110

4 Самарская область 791

5 Нижегородская область 695

6 Воронежская область 668

7 Республика Башкортостан 662

8 Пермский край 578

9 Свердловская область 575

10 Республика Крым 568

11 Ростовская область 567

12 Красноярский край 465

13 Челябинская область 410

14 Иркутская область 403

15 Омская область 392

16 Оренбургская область 391

17 Саратовская область 386

18 Волгоградская область 378

19 Ставропольский край 370

20 Ульяновская область 357

21 Смоленская область 347

22 Удмуртская Республика 342

23 Архангельская область 339

24 Алтайский край 335

25 Брянская область 322

26 Хабаровский край 317

27 Вологодская область 315

28 Пензенская область 312

29 Тверская область 311

30 Калининградская область 303

31 Липецкая область 300

32 Ленинградская область 292

33 Тюменская область 285

34 Республика Карелия 282

35 Владимирская область 282

36 Белгородская область 282

37 Курская область 271

38 Республика Коми 270

39 Севастополь 266

40 Республика Саха (Якутия) 261

41 Новосибирская область 256

42 Краснодарский край 248

43 Забайкальский край 247

44 Ярославская область 245

45 Псковская область 243

46 Астраханская область 231

47 Орловская область 227

48 Приморский край 227

49 Ханты-Мансийский автономный округ 224

50 Ивановская область 206

51 Мурманская область 203

52 Кировская область 197

53 Новгородская область 193

54 Кемеровская область 185

55 Рязанская область 175

56 Курганская область 172

57 Тульская область 167

58 Костромская область 155

59 Калужская область 155

60 Республика Хакасия 154

61 Тамбовская область 154

62 Амурская область 133

63 Томская область 132

64 Республика Дагестан 127

65 Республика Бурятия 124

66 Ямало-Ненецкий автономный округ 118

67 Республика Чувашия 118

68 Республика Мордовия 112

69 Республика Татарстан 110

70 Кабардино-Балкарская Республика 103

71 Республика Северная Осетия-Алания 83

72 Республика Марий Эл 79

73 Чеченская Республика 75

74 Республика Ингушетия 68

75 Сахалинская область 65

76 Карачаево-Черкесская Республика 64

77 Республика Адыгея 63

78 Республика Калмыкия 59

79 Республика Тыва 57

80 Республика Алтай 46

81 Камчатский край 41

82 Еврейская автономная область 38

83 Магаданская область 21

84 Чукотский автономный округ 17

85 Ненецкий автономный округ 16

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 925 176 случаев (+0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

1. Республика Калмыкия, Магаданская область, Сахалинская область 0,19%

2. Камчатский край 0,2%

3. Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Бурятия 0,21%

За последние сутки подтверждено 999 смертей:

Москва 70

Санкт-Петербург 62

Краснодарский край 40

Нижегородская область 38

Свердловская область 38

Республика Башкортостан 35

Ростовская область 31

Пермский край 31

Ставропольский край 30

Самарская область 30

Пензенская область 29

Алтайский край 29

Саратовская область 28

Челябинская область 28

Волгоградская область 26

Красноярский край 22

Оренбургская область 20

Республика Крым 16

Иркутская область 16

Воронежская область 15

Тульская область 15

Тюменская область 15

Республика Чувашия 14

Брянская область 13

Липецкая область 13

Астраханская область 12

Республика Дагестан 12

Ульяновская область 12

Новосибирская область 12

Чеченская Республика 10

Удмуртская Республика 10

Ханты-Мансийский автономный округ 10

Республика Хакасия 10

Республика Саха (Якутия) 10

Ивановская область 9

Вологодская область 9

Калининградская область 9

Мурманская область 9

Рязанская область 8

Тверская область 8

Московская область 7

Тамбовская область 7

Ярославская область 7

Архангельская область 7

Республика Татарстан 7

Владимирская область 6

Курская область 6

Республика Коми 6

Республика Мордовия 6

Республика Адыгея 5

Кабардино-Балкарская Республика 5

Кемеровская область 5

Белгородская область 4

Калужская область 4

Республика Карелия 4

Псковская область 4

Карачаево-Черкесская Республика 4

Омская область 4

Забайкальский край 4

Хабаровский край 4

Ленинградская область 3

Новгородская область 3

Севастополь 3

Кировская область 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Республика Бурятия 3

Сахалинская область 3

Костромская область 2

Смоленская область 2

Камчатский край 2

Приморский край 2

Орловская область 1

Ненецкий автономный округ 1

Республика Калмыкия 1

Республика Ингушетия 1

Республика Северная Осетия - Алания 1

Республика Марий Эл 1

Курганская область 1

Республика Алтай 1

Амурская область 1

Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 221 313* человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 268 человек:

Москва 3756

Санкт-Петербург 2359

Московская область 1566

Республика Крым 668

Самарская область 574

Республика Башкортостан 572

Нижегородская область 520

Свердловская область 428

Красноярский край 389

Омская область 389

Ставропольский край 351

Оренбургская область 349

Брянская область 329

Ульяновская область 315

Пермский край 309

Приморский край 302

Ростовская область 285

Хабаровский край 283

Воронежская область 279

Ленинградская область 278

Вологодская область 275

Волгоградская область 275

Архангельская область 274

Удмуртская Республика 259

Астраханская область 245

Иркутская область 241

Липецкая область 239

Республика Карелия 234

Калининградская область 232

Забайкальский край 207

Саратовская область 206

Белгородская область 201

Челябинская область 200

Севастополь 188

Кемеровская область 183

Краснодарский край 182

Калужская область 167

Республика Коми 164

Курская область 163

Ярославская область 160

Псковская область 159

Мурманская область 157

Тульская область 150

Ханты-Мансийский автономный округ 148

Новгородская область 147

Новосибирская область 142

Амурская область 141

Ивановская область 139

Тюменская область 138

Республика Бурятия 134

Орловская область 123

Республика Дагестан 119

Кировская область 117

Тамбовская область 115

Рязанская область 112

Смоленская область 105

Курганская область 103

Республика Саха (Якутия) 98

Костромская область 97

Республика Татарстан 91

Чеченская Республика 86

Владимирская область 84

Еврейская автономная область 83

Республика Тыва 79

Республика Мордовия 73

Кабардино-Балкарская Республика 71

Ямало-Ненецкий автономный округ 71

Алтайский край 71

Сахалинская область 61

Республика Калмыкия 59

Томская область 59

Республика Северная Осетия - Алания 53

Республика Марий Эл 44

Республика Ингушетия 37

Карачаево-Черкесская Республика 33

Пензенская область 31

Республика Адыгея 27

Магаданская область 24

Камчатский край 20

Республика Хакасия 18

Республика Чувашия 17

Ненецкий автономный округ 14

Республика Алтай 13

Тверская область 8

Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 960 024.

* Из-за технической ошибки скорректирована цифра на 14 октября. По состоянию на 14 октября количество подтвержденных смертей в Москве - 71 вместо 72. Количество смертей в целом по стране на 14 октября за сутки 985 (вместо 986). Общее количество смертей по стране на 14 октября 220 314 (вместо 220 315).