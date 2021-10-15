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15.10.2021 11:55
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 32196 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки выявлено 32196 случаев коронавируса в 85 российских регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 6631
  • 2 Санкт-Петербург 2632
  • 3 Московская область 2110
  • 4 Самарская область 791
  • 5 Нижегородская область 695
  • 6 Воронежская область 668
  • 7 Республика Башкортостан 662
  • 8 Пермский край 578
  • 9 Свердловская область 575
  • 10 Республика Крым 568
  • 11 Ростовская область 567
  • 12 Красноярский край 465
  • 13 Челябинская область 410
  • 14 Иркутская область 403
  • 15 Омская область 392
  • 16 Оренбургская область 391
  • 17 Саратовская область 386
  • 18 Волгоградская область 378
  • 19 Ставропольский край 370
  • 20 Ульяновская область 357
  • 21 Смоленская область 347
  • 22 Удмуртская Республика 342
  • 23 Архангельская область 339
  • 24 Алтайский край 335
  • 25 Брянская область 322
  • 26 Хабаровский край 317
  • 27 Вологодская область 315
  • 28 Пензенская область 312
  • 29 Тверская область 311
  • 30 Калининградская область 303
  • 31 Липецкая область 300
  • 32 Ленинградская область 292
  • 33 Тюменская область 285
  • 34 Республика Карелия 282
  • 35 Владимирская область 282
  • 36 Белгородская область 282
  • 37 Курская область 271
  • 38 Республика Коми 270
  • 39 Севастополь 266
  • 40 Республика Саха (Якутия) 261
  • 41 Новосибирская область 256
  • 42 Краснодарский край 248
  • 43 Забайкальский край 247
  • 44 Ярославская область 245
  • 45 Псковская область 243
  • 46 Астраханская область 231
  • 47 Орловская область 227
  • 48 Приморский край 227
  • 49 Ханты-Мансийский автономный округ 224
  • 50 Ивановская область 206
  • 51 Мурманская область 203
  • 52 Кировская область 197
  • 53 Новгородская область 193
  • 54 Кемеровская область 185
  • 55 Рязанская область 175
  • 56 Курганская область 172
  • 57 Тульская область 167
  • 58 Костромская область 155
  • 59 Калужская область 155
  • 60 Республика Хакасия 154
  • 61 Тамбовская область 154
  • 62 Амурская область 133
  • 63 Томская область 132
  • 64 Республика Дагестан 127
  • 65 Республика Бурятия 124
  • 66 Ямало-Ненецкий автономный округ 118
  • 67 Республика Чувашия 118
  • 68 Республика Мордовия 112
  • 69 Республика Татарстан 110
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 103
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 83
  • 72 Республика Марий Эл 79
  • 73 Чеченская Республика 75
  • 74 Республика Ингушетия 68
  • 75 Сахалинская область 65
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 64
  • 77 Республика Адыгея 63
  • 78 Республика Калмыкия 59
  • 79 Республика Тыва 57
  • 80 Республика Алтай 46
  • 81 Камчатский край 41
  • 82 Еврейская автономная область 38
  • 83 Магаданская область 21
  • 84 Чукотский автономный округ 17
  • 85 Ненецкий автономный округ 16

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 925 176 случаев (+0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия, Магаданская область, Сахалинская область 0,19%
  • 2. Камчатский край 0,2%
  • 3. Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Бурятия 0,21%
За последние сутки подтверждено 999 смертей:
  • Москва 70
  • Санкт-Петербург 62
  • Краснодарский край 40
  • Нижегородская область 38
  • Свердловская область 38
  • Республика Башкортостан 35
  • Ростовская область 31
  • Пермский край 31
  • Ставропольский край 30
  • Самарская область 30
  • Пензенская область 29
  • Алтайский край 29
  • Саратовская область 28
  • Челябинская область 28
  • Волгоградская область 26
  • Красноярский край 22
  • Оренбургская область 20
  • Республика Крым 16
  • Иркутская область 16
  • Воронежская область 15
  • Тульская область 15
  • Тюменская область 15
  • Республика Чувашия 14
  • Брянская область 13
  • Липецкая область 13
  • Астраханская область 12
  • Республика Дагестан 12
  • Ульяновская область 12
  • Новосибирская область 12
  • Чеченская Республика 10
  • Удмуртская Республика 10
  • Ханты-Мансийский автономный округ 10
  • Республика Хакасия 10
  • Республика Саха (Якутия) 10
  • Ивановская область 9
  • Вологодская область 9
  • Калининградская область 9
  • Мурманская область 9
  • Рязанская область 8
  • Тверская область 8
  • Московская область 7
  • Тамбовская область 7
  • Ярославская область 7
  • Архангельская область 7
  • Республика Татарстан 7
  • Владимирская область 6
  • Курская область 6
  • Республика Коми 6
  • Республика Мордовия 6
  • Республика Адыгея 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 5
  • Кемеровская область 5
  • Белгородская область 4
  • Калужская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Псковская область 4
  • Карачаево-Черкесская Республика 4
  • Омская область 4
  • Забайкальский край 4
  • Хабаровский край 4
  • Ленинградская область 3
  • Новгородская область 3
  • Севастополь 3
  • Кировская область 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Республика Бурятия 3
  • Сахалинская область 3
  • Костромская область 2
  • Смоленская область 2
  • Камчатский край 2
  • Приморский край 2
  • Орловская область 1
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Курганская область 1
  • Республика Алтай 1
  • Амурская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 221 313* человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 268 человек:
  • Москва 3756
  • Санкт-Петербург 2359
  • Московская область 1566
  • Республика Крым 668
  • Самарская область 574
  • Республика Башкортостан 572
  • Нижегородская область 520
  • Свердловская область 428
  • Красноярский край 389
  • Омская область 389
  • Ставропольский край 351
  • Оренбургская область 349
  • Брянская область 329
  • Ульяновская область 315
  • Пермский край 309
  • Приморский край 302
  • Ростовская область 285
  • Хабаровский край 283
  • Воронежская область 279
  • Ленинградская область 278
  • Вологодская область 275
  • Волгоградская область 275
  • Архангельская область 274
  • Удмуртская Республика 259
  • Астраханская область 245
  • Иркутская область 241
  • Липецкая область 239
  • Республика Карелия 234
  • Калининградская область 232
  • Забайкальский край 207
  • Саратовская область 206
  • Белгородская область 201
  • Челябинская область 200
  • Севастополь 188
  • Кемеровская область 183
  • Краснодарский край 182
  • Калужская область 167
  • Республика Коми 164
  • Курская область 163
  • Ярославская область 160
  • Псковская область 159
  • Мурманская область 157
  • Тульская область 150
  • Ханты-Мансийский автономный округ 148
  • Новгородская область 147
  • Новосибирская область 142
  • Амурская область 141
  • Ивановская область 139
  • Тюменская область 138
  • Республика Бурятия 134
  • Орловская область 123
  • Республика Дагестан 119
  • Кировская область 117
  • Тамбовская область 115
  • Рязанская область 112
  • Смоленская область 105
  • Курганская область 103
  • Республика Саха (Якутия) 98
  • Костромская область 97
  • Республика Татарстан 91
  • Чеченская Республика 86
  • Владимирская область 84
  • Еврейская автономная область 83
  • Республика Тыва 79
  • Республика Мордовия 73
  • Кабардино-Балкарская Республика 71
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 71
  • Алтайский край 71
  • Сахалинская область 61
  • Республика Калмыкия 59
  • Томская область 59
  • Республика Северная Осетия - Алания 53
  • Республика Марий Эл 44
  • Республика Ингушетия 37
  • Карачаево-Черкесская Республика 33
  • Пензенская область 31
  • Республика Адыгея 27
  • Магаданская область 24
  • Камчатский край 20
  • Республика Хакасия 18
  • Республика Чувашия 17
  • Ненецкий автономный округ 14
  • Республика Алтай 13
  • Тверская область 8
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 960 024.

* Из-за технической ошибки скорректирована цифра на 14 октября. По состоянию на 14 октября количество подтвержденных смертей в Москве - 71 вместо 72. Количество смертей в целом по стране на 14 октября за сутки 985 (вместо 986). Общее количество смертей по стране на 14 октября 220 314 (вместо 220 315).

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