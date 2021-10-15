Больше 800 вопросов поступило главе Ямала в ходе прямого эфира

Новости

Глава комитета Госдумы призвал использовать в борьбе с пандемией зарубежный опыт 15:08
Синоптик спрогнозировал "яростный всплеск тепла" в Москве 15:03
Общественники уличили кафе и рестораны в сокрытии выручки 14:59
20 октября состоится премьерный показ фильма "Любовь под грифом "секретно" 14:56
В Совфеде предложили увеличить дотации бюджетам регионов 14:44
В ФРГ опубликовали итоговые данные парламентских выборов 14:43
В РФ проведут 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям 14:31
МКС вернулась к штатной работе после потери ориентации 14:27
Британец по имени Гарри Поттер продал книгу о тезке-волшебнике за 27,5 тыс. фунтов 14:19
Путин не будет встречаться с талибами 14:18
Алюминий впервые с 2008 года торгуется выше 3200 долларов 14:10
В Петербурге 80% работников транспортных компании получили QR-коды 14:10
Дилеры дали неутешительный прогноз по авторынку на ближайшие месяцы 14:10
В Югре ликвидировали пять подпольных игровых клубов 14:04
11 домов на юге Москвы будут обеспечены газоснабжением по резервной схеме 14:02
КПРФ внесла в ГД законопроект о питании учеников средних классов 13:59
МВД заплатит гражданам за сведения о насильнике, сбежавшем из тюрьмы 13:53
За первые часы переписи заполнили анкеты 1,1 млн человек 13:48
В Череповце в "красной зоне" госпиталя у медсестры остановилось сердце 13:43
Русская православная церковь учредила епархию в Армении 13:41
Синоптики рассказали о погоде в день посадки "Союза" с Пересильд 13:37
Архиерейский собор перенесен на май 2022 года 13:26
Патриарх Кирилл наградил Вячеслава Бутусова церковным орденом 13:18
Жительнице Махачкалы вернули трех детей, спрятанных бывшем мужем 13:16
Семь человек погибли при взрыве в Афганистане 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
15.10.2021 14:36
Рубрика: Власть

Больше 800 вопросов поступило главе Ямала в ходе прямого эфира

Текст: Елена Панова
Очередную онлайн-встречу с жителями региона провел глава Ямала Дмитрий Артюхов.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В ходе прямого эфира в Instagram ему поступило больше 800 вопросов. На 43 из них Дмитрий Артюхов успел ответить во время встречи. На все остальные в ближайшее время обязательно дадут ответы члены правительства и отраслевые эксперты.

Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО
Ямал вошел в тройку регионов-лидеров по развитию социального бизнеса

Значительная часть вопросов, что вполне объяснимо, была посвящена COVID-19 и вакцинации.

Как подчеркнул глава региона, эпидемиологическая ситуация сейчас очень сложная, поэтому особенно важно прививаться. Благо, сегодня для этого есть все условия.

Напомним: на Ямале привились уже больше 175 тысяч жителей, больше шести тысяч ревакцинировались. Кроме того, регион стал абсолютным лидером по ПЦР-тестированию. На Ямале сделано уже больше двух миллионов тестов, по сути, по четыре теста на каждого жителя. Но заболеваемость и при этом продолжает расти.

- Специалисты говорят об очередной волне коронавируса, на Ямале развернуто 800 коек, 90 процентов из них заняты, довольно много людей в тяжелой ситуации, поэтому призываю вакцинироваться всех, кто до сих пор сомневается, нужно или нет ставить прививку. Это необходимо сделать, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Как сообщил глава Ямала, чтобы сдержать пандемийный рост, в регионе принято решение о продлении осенних каникул, дети вернутся в школу после 6 ноября.

Из-за подъема заболеваемости COVID-19 пока нет возможности открыть роддом в Тарко-Сале, койки которого задействованы под больных коронавирусом. И тоже весомый аргумент - ставить прививки.

И еще об одном знаковом решении, касающемся сферы здравоохранения, сообщил глава Ямала в ходе прямого эфира. Со следующего года в регионе будут бесплатно обеспечивать всех детей с сахарным диабетом первого типа системой непрерывного мониторинга глюкозы в крови.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Ямал вошел в топ-5 регионов по развитию партнерства власти и бизнеса

- Это довольно дорогостоящая система, стоит она около 150 тысяч рублей, но будет предоставляться бесплатно, - рассказал Дмитрий Артюхов. - Сегодня на Ямале у 300 ребят диабет первой группы.

Как прозвучало в ходе эфира, с января в регионе появятся круглогодичные авиарейсы из Салехарда и Нового Уренгоя в Сочи и Краснодар. Кроме того, в округе уже запустили большую программу по модернизации городского транспорта. К концу года в регион поступят 40 новых автобусов, большая часть из которых работает на газомоторном топливе.

Важный вопрос для региона с суровым климатом касается детского отдыха в южных регионах, на море. Поэтому и закономерен вопрос, прозвучавший от жителей: "Как попасть в "Артек"?

- Чтобы туда попасть, нужно показать все свои достижения в спорте, образовании, - ответил Дмитрий Артюхов. - Но если раньше в "Артек" ездили десятки, то сейчас уже сотни ребят. И мы работаем над тем, чтобы квота для ямальцев увеличивалась и дальше.

Отметим, что в Новый год для одаренных детей Ямала и ребят, нуждающихся в особой заботе, проведут губернаторскую елку. На нее пригласят 300 юных ямальцев со всего региона.

Подчеркнем, что открытые встречи с жителями региона, как в онлайне, так и офлайн-формате Дмитрий Артюхов проводит с начала своего вступления в должность. Традиционными стали и поездки по региону, когда губернатор садится за руль автомобиля лично и в течение почти двух недель объезжает муниципалитеты округа, проводит живые встречи с жителями, отвечает на их вопросы. К слову, в ходе последней поездки по Ямалу в аккаунты губернатора в соцсетях поступило несколько тысяч вопросов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

Главное сегодня

МКС вернулась к штатной работе после потери ориентации
Путин назвал российских миротворцев гарантом перемирия в Нагорном Карабахе
За сутки в России подтверждено 32196 случаев COVID-19 в 85 регионах
Нефть Brent впервые с 2018 года поднялась до 85 долларов
Денис Проценко: Ситуация с коронавирусом близка к критической
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям