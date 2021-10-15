Больше 800 вопросов поступило главе Ямала в ходе прямого эфира

Очередную онлайн-встречу с жителями региона провел глава Ямала Дмитрий Артюхов.

В ходе прямого эфира в Instagram ему поступило больше 800 вопросов. На 43 из них Дмитрий Артюхов успел ответить во время встречи. На все остальные в ближайшее время обязательно дадут ответы члены правительства и отраслевые эксперты.

Значительная часть вопросов, что вполне объяснимо, была посвящена COVID-19 и вакцинации.

Как подчеркнул глава региона, эпидемиологическая ситуация сейчас очень сложная, поэтому особенно важно прививаться. Благо, сегодня для этого есть все условия.

Напомним: на Ямале привились уже больше 175 тысяч жителей, больше шести тысяч ревакцинировались. Кроме того, регион стал абсолютным лидером по ПЦР-тестированию. На Ямале сделано уже больше двух миллионов тестов, по сути, по четыре теста на каждого жителя. Но заболеваемость и при этом продолжает расти.

- Специалисты говорят об очередной волне коронавируса, на Ямале развернуто 800 коек, 90 процентов из них заняты, довольно много людей в тяжелой ситуации, поэтому призываю вакцинироваться всех, кто до сих пор сомневается, нужно или нет ставить прививку. Это необходимо сделать, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Как сообщил глава Ямала, чтобы сдержать пандемийный рост, в регионе принято решение о продлении осенних каникул, дети вернутся в школу после 6 ноября.

Из-за подъема заболеваемости COVID-19 пока нет возможности открыть роддом в Тарко-Сале, койки которого задействованы под больных коронавирусом. И тоже весомый аргумент - ставить прививки.

И еще об одном знаковом решении, касающемся сферы здравоохранения, сообщил глава Ямала в ходе прямого эфира. Со следующего года в регионе будут бесплатно обеспечивать всех детей с сахарным диабетом первого типа системой непрерывного мониторинга глюкозы в крови.

- Это довольно дорогостоящая система, стоит она около 150 тысяч рублей, но будет предоставляться бесплатно, - рассказал Дмитрий Артюхов. - Сегодня на Ямале у 300 ребят диабет первой группы.

Как прозвучало в ходе эфира, с января в регионе появятся круглогодичные авиарейсы из Салехарда и Нового Уренгоя в Сочи и Краснодар. Кроме того, в округе уже запустили большую программу по модернизации городского транспорта. К концу года в регион поступят 40 новых автобусов, большая часть из которых работает на газомоторном топливе.

Важный вопрос для региона с суровым климатом касается детского отдыха в южных регионах, на море. Поэтому и закономерен вопрос, прозвучавший от жителей: "Как попасть в "Артек"?

- Чтобы туда попасть, нужно показать все свои достижения в спорте, образовании, - ответил Дмитрий Артюхов. - Но если раньше в "Артек" ездили десятки, то сейчас уже сотни ребят. И мы работаем над тем, чтобы квота для ямальцев увеличивалась и дальше.

Отметим, что в Новый год для одаренных детей Ямала и ребят, нуждающихся в особой заботе, проведут губернаторскую елку. На нее пригласят 300 юных ямальцев со всего региона.

Подчеркнем, что открытые встречи с жителями региона, как в онлайне, так и офлайн-формате Дмитрий Артюхов проводит с начала своего вступления в должность. Традиционными стали и поездки по региону, когда губернатор садится за руль автомобиля лично и в течение почти двух недель объезжает муниципалитеты округа, проводит живые встречи с жителями, отвечает на их вопросы. К слову, в ходе последней поездки по Ямалу в аккаунты губернатора в соцсетях поступило несколько тысяч вопросов.