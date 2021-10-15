Клуб женщин - региональных лидеров претендует на статус при ООН

В рамках III Евразийского женского форума в Петербурге состоялось заседание Международного дискуссионного клуба "Евразийское объединение женщин - региональных лидеров". Встрече в Таврическом дворце предшествовал значительный объем работы, проделанный его участницами в своих регионах, ее результатом стала итоговая резолюция из 16 пунктов. При этом, как отметила модератор заседания губернатор Югры Наталья Комарова, работа над документом будет продолжена еще в течение двух недель после окончания форума.

Инициатива создать площадку для обмена опытом женщин - региональных лидеров была принята на форуме три года назад. Ее цель - развитие диалога и международного сотрудничества при реализации экономических и социально-гуманитарных проектов. Сегодня клуб объединяет 120 женщин, представляющих регионы 22 стран - мэры городов, парламентарии, губернаторы.

Несмотря на то что клуб называется дискуссионным, его участницы были единодушны в оценке роли женщин - управленцев и руководителей: они понимают особенности положения представительниц прекрасного пола в своих стране или регионе и работают на всеобщее благо.

- Каждая женщина - глава муниципалитета заботится о своем поселении как о собственном доме, - отметила генеральный директор Академии городских технологий "СРЕДА" Юлия Зубова.

В рамках заседания состоялось подведение итогов проведенного в рамках подготовки ЕЖФ марафона женских инициатив в развитии территорий. Победителями были названы команды из города Тутаева Ярославской области, поселка Айхал Мирнинского района Республики Саха и Карачевского района Брянской области, но все лучшие практики женских инициатив в виде готовых к тиражированию решений будут включены во всероссийский банк Агентства стратегических инициатив.

- Чем больше будет площадок, на которых размещены наши проекты, тем выше шанс их продвижения, - отметила Наталья Комарова.

Привлечению внимания к тому, что делают женщины-региональные лидеры, должно также способствовать повышение статуса их объединения. В итоговую резолюцию включен пункт о преобразовании клуба в фонд общественной дипломатии. Соответствующая процедура уже инициирована.

- По мнению многих участниц объединения, возникла необходимость в юридическом оформлении его деятельности, - проинформировала модератор участниц заседания. - Предлагается создать фонд общественной дипломатии "Евразийское объединение женщин-региональных лидеров" с последующим получением консультативного статуса при экономическом и социальном совете ООН. Я уже веду переговоры с теми из нас, кто имеет опыт дипломатической работы.

Еще одно предложение, которое также войдет в итоговый документ - создание молодежной платформы объединения.

- Уверена, что мы приведем за собой детей и научим их доброму и красивому, - подчеркнула губернатор Югры.

Тем временем

Члены дискуссионного клуба "Евразийское объединение женщин - региональных лидеров" предложили учредить международную премию за сохранение языка коренных народов.

- Период с 2022 по 2032 годы провозглашен ООН Международным десятилетием языков коренных народов, - отметила Наталья Комарова. - С инициативой выступили наши участницы - представительницы этих народов. Такой опыт есть в нашей стране, есть и у других стран. Поэтому важно создать равные возможности для участников конкурса, и я уверена, что мировое сообщество нас поддержит, учитывая актуальность темы.