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15.10.2021 14:50

Пять муниципалитетов Ямала получили паспорта готовности к зиме

Ямальский, Надымский, Красноселькупский районы, а также города Муравленко и Губкинский получили паспорта готовности к зиме. Первым паспорт готовности получил Ямальский район - комиссия подписала документ еще в начале сентября.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

При получении паспорта готовности особая роль отводится ресурсоснабжающим компаниям. Крупнейшему поставщику услуг теплоснабжения в регионе, АО "Ямалкоммунэнерго", вверено согревать жителей самых северных поселений региона. Энергетики основательно подготовились к новому отопительному сезону.

Так, в Ямальском районе коммунальщики обновили дизельгенераторные машины на электростанциях: две в Салемале и по одной в Сюнай-Сале и Яр-Сале. Новым котлом может похвастаться котельная в небольшом северном поселении Новый Порт. Суммарно в селах Панаевск, Мыс Каменный и Салемал заменили более 1,5 км сети тепло- и водоснабжения. Капитально отремонтирован емкостной парк ГСМ в Панаевске, а в Салемале заменили топливопровод, ведущий к складу ГСМ. Самой емкой и трудной работой была замена 24-метровой гильзы в Яр-Сале, расположенной под одной из центральных улиц. Работа была проведена совместно с дорожными службами, которые в этом году заменяли дорожное полотно в райцентре.

Энергетики Муравленко провели замену 10,645 км трубопроводов инженерных сетей, а также капитальный ремонт резервуаров резервного топлива котельной "Центральная" и пунктов переключения нефтяного хозяйства котельных. Кроме того, выполнены работы на канализационных очистных сооружениях города: реконструкция вторичных отстойников в аэротенке на объекте "КОС-7000" и реконструкция аэротенка на "КОС-15000".

В рамках производственной программы Губкинский филиал АО "Ямалкоммунэнерго" произвел капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в 13-м и 14-м микрорайонах. Из трудоемких работ специалисты филиала отмечают замену металлоконструкций фундамента на Общеузловой котельной.

Надымский филиал подтвердил 100% выполнение программы планово-предупредительных ремонтов основного и вспомогательного оборудования тепловых энергоустановок, а также объектов электрогенерации.

В поселке Красноселькуп ООО ЭК "ТВЭС" отремонтировал 500 м тепловых и более 1,5 км воздушных линий электропередач. За время летней ремонтной компании коммунальщики выполнили гидравлические испытания сетей теплоснабжения на плотность и прочность. По результатам испытаний был выполнен текущий ремонт сетей. На электростанциях, котельных, водяных скважинах и линиях электропередач проведены текущие ремонты и техническое обслуживание оборудования.

Также отметим, что в графике получения паспорта готовности Приуральский, Шурышкарский, Тазовский, Пуровский районы и город Лабытнанги.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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