"РГ" покажет трансляцию открытия фестиваля документального кино "Россия"

Сегодня, 15 октября, в Екатеринбурге открывается 32-й по счету фестиваль документального кино "Россия". Праздничную церемонию можно будет увидеть в режиме реального времени на портале "Российской газеты".

Это один из старейших смотров документального кино в нашей стране, который ежегодно показывает наиболее полную картину жизни российского общества.

В программе этого года - 62 конкурсных фильма, отобранные из четырехсот с лишним заявок, мастер-классы от ведущих кинематографистов, дискуссии и творческие встречи.

Параллельные площадки фестиваля будут работать в девяти городах Свердловской области, а бесплатная онлайн-трансляция начнется в день открытия кинофорума на сайте www.rossia-doc.ru.

Напомним, торжественное открытие состоится в Свердловской государственной детской филармонии. Начало в 19.00, вход по пригласительным. Кстати, приятным сюрпризом для подписавшихся на "РГ" на второй неделе октября стали билеты и на открытие и на закрытие мероприятия.

На открытии гостям покажут новый фильм Алексея Федорченко - председателя жюри конкурса документальных фильмов и победителя фестиваля 2019 года: "Последняя "Милая Болгария".