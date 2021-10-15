Семь регионов полностью перешли на строительство жилья через эскроу

Первые семь регионов полностью перешли на строительство жилья через проектное финансирование и счета эскроу, сообщает ДОМ.РФ. Еще в 10 регионах на новую схему приходится более 90% текущего портфеля строительства, свидетельствуют данные информационной системы наш.дом.рф.

"Переход на эскроу вступил в заключительную фазу. Мы видим, что уже более 70% всего многоквартирного жилья строится по новой схеме. Пока окончательный переход на эту модель состоялся в регионах с небольшими объемами строительства. Но и крупные субъекты подтягиваются: например, в Челябинской области и Удмуртской Республике, в каждой из которых строится более 1 млн кв. м многоквартирного жилья, на проекты, реализуемые с использованием счетов эскроу, приходится 98% стройки. До конца следующего года по новым правилам будет реализовываться свыше 95% проектов многоквартирного строительства в стране. Фактически это будет означать полное завершение перехода на новую модель", - рассказал замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

Многоквартирные дома в Курганской области, Республике Коми, Амурской, Новгородской областях, Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Магаданской области уже полностью возводятся с привлечением проектного финансирования. Совокупный объем возводимого жилья в этих регионах - около 500 тысяч кв. м. Еще в десяти регионах на проекты с эскроу приходится более 90%. Это Челябинская область (98%), Удмуртия (98%), Мордовия (98%), Орловская (98%), Ульяновская (95%), Оренбургская (95%), Сахалинская (94%), Пензенская (92%), Нижегородская (91%) и Кировская области (91%).

Общий объем средств, размещенных на счетах эскроу, на 1 сентября достиг 2,6 трлн рублей. С начала года этот показатель вырос более чем вдвое - в январе на них было зафиксировано около 1,2 трлн рублей. Всего по схеме эскроу в России построено и сдано уже 14,7 млн кв. м жилья в многоэтажках. В эксплуатацию введены свыше 2,2 тысячи домов, построенных по новой схеме. С июля 2019 года дольщики, покупая квартиру, переводят деньги не застройщику, а на счет эскроу в банке. Застройщик получает их только при вводе дома в эксплуатацию. Девелоперы при этом строят дома за счет заемных либо собственных средств. Переход на проектное финансирование был сделан ради ликвидации проблемы обманутых дольщиков.