Свердловские врачи восстановили пациентке грудь после удаления опухоли

Доктора Свердловского онкодиспансера впервые применили новую технологию и восстановили грудь пациентке, у которой она была удалена из-за злокачественной опухоли.

Методика восстановления DIEP-лоскутом подразумевает, что для реконструкции используют биоматериалы самого пациента. Чаще всего - с живота. В данном конкретном случае врачи взяли кожу и подкожно-жировую клетчатку с передней брюшной стенки девушки.

К онкологам она попала два года назад, после того, как в груди появилась шишка - в это время она была мамой новорожденного малыша. Новообразование удалили вместе с грудью, а реконструкцию отложили: существовал риск рецидива, и пациентке предстояла лучевая терапия.

После полного курса лечения и восстановления начался процесс конструирования утраченной части тела. В операции, которая длилась десять часов, приняла участие целая команда специалистов из трех больниц.

Как рассказала Ольга Плотникова, челюстно-лицевой хирург ОКБ №1, специализирующийся на микрососудистых операциях, необходимо было взять мягкие ткани с области живота вместе с донорскими сосудами на микрососудистой ножке. Лоскут перемещают в область грудной клетки и под микроскопом сшивают сосуды с артерией и веной.

"Этот этап длился шесть часов, прошел успешно. В итоге лоскут стал кровоснабжаться и восприниматься организмом как собственная грудь", − пояснила доктор.

Пациентка быстро поправилась и сегодня уже находится дома с семьей.

Справка "РГ"

На Среднем Урале более 71 процента опухолей молочных желез выявляют на ранних стадиях. Ежегодно такие новообразования находят примерно у 1,2 тысяч свердловчанок.