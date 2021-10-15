Свердловские врачи восстановили пациентке грудь после удаления опухоли

Новости

Большинство привитых от COVID-19 россиян получили QR-коды на госуслугах 16:45
Полиция Британии задержала мужчину после нападения на депутата 16:37
Дольщики домов у аэропорта "Внуково" смогут въехать в квартиры 16:36
Певица МакSим после болезни отправилась по святым местам Крыма 16:31
Роспотребнадзор вдвое сократил срок теста на COVID-19 16:26
Россия выступает против американских военных баз в Центральной Азии 16:23
ВОЗ назвала одну из главных причин тяжелой формы COVID-19 16:17
"Провинциальные танцы" снова приедут в Москву 16:12
Матвиенко: III Евразийский женский форум собрал участников из 111 стран 16:02
Главой Совета федеральной территории Сириус стала Елена Шмелева 16:00
Гастрономический гид Michelin впервые в России вручил свои звезды 15:58
В Петербурге начались клинические испытания вакцины "Бетувакс" 15:53
Бюджетный комитет СФ поддержал поправки в госпрограмму по управлению финансами 15:49
Матвиенко: Важно обмениваться опытом по борьбе с насилием в отношении женщин 15:41
Столичная Госавтоинспекция выявила более 600 неисправных автобусов 15:38
В Москве откроют 30 новых пунктов тестирования на коронавирус 15:37
Собянин рассказал о темпах роста заболеваемости коронавирусом 15:35
Сенатор предложил помочь регионам со строительством ковид-стационаров 15:32
Акинфеев объяснил, почему не возвращается в сборную 15:31
Песков подтвердил планы визита Вучича в Россию 15:22
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз 15:22
Путин встретился с лидером партии "Новые люди" 15:17
"Пятерочка" снизила цены на овощи в одном из регионов после требования ФАС 15:17
Глава комитета Госдумы призвал использовать в борьбе с пандемией зарубежный опыт 15:08
Синоптик спрогнозировал "яростный всплеск тепла" в Москве 15:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
15.10.2021 15:28
Рубрика: Общество

Свердловские врачи восстановили пациентке грудь после удаления опухоли

Текст: Татьяна Воробьева

Доктора Свердловского онкодиспансера впервые применили новую технологию и восстановили грудь пациентке, у которой она была удалена из-за злокачественной опухоли.

Фото: iStock
Новосибирские онкологи удалили пациентке три гигантские опухоли

Методика восстановления DIEP-лоскутом подразумевает, что для реконструкции используют биоматериалы самого пациента. Чаще всего - с живота. В данном конкретном случае врачи взяли кожу и подкожно-жировую клетчатку с передней брюшной стенки девушки.

К онкологам она попала два года назад, после того, как в груди появилась шишка - в это время она была мамой новорожденного малыша. Новообразование удалили вместе с грудью, а реконструкцию отложили: существовал риск рецидива, и пациентке предстояла лучевая терапия.

После полного курса лечения и восстановления начался процесс конструирования утраченной части тела. В операции, которая длилась десять часов, приняла участие целая команда специалистов из трех больниц.

Как рассказала Ольга Плотникова, челюстно-лицевой хирург ОКБ №1, специализирующийся на микрососудистых операциях, необходимо было взять мягкие ткани с области живота вместе с донорскими сосудами на микрососудистой ножке. Лоскут перемещают в область грудной клетки и под микроскопом сшивают сосуды с артерией и веной.

"Этот этап длился шесть часов, прошел успешно. В итоге лоскут стал кровоснабжаться и восприниматься организмом как собственная грудь", − пояснила доктор.

Пациентка быстро поправилась и сегодня уже находится дома с семьей.

Справка "РГ"

На Среднем Урале более 71 процента опухолей молочных желез выявляют на ранних стадиях. Ежегодно такие новообразования находят примерно у 1,2 тысяч свердловчанок.

Центры детской онкологии, гематологии и хирургии откроются в 4 регионах РФ
В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Онкология: как победить рак

Главное сегодня

МКС вернулась к штатной работе после потери ориентации
Путин назвал российских миротворцев гарантом перемирия в Нагорном Карабахе
Минздрав утвердил 13-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19
За первые часы переписи заполнили анкеты 1,1 млн человек
Денис Проценко: Ситуация с коронавирусом близка к критической
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает