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15.10.2021 09:09
Рубрика: Власть

Тюменские некоммерческие организации попали в число лидеров по стране

Текст: Анастасия Ландышева (Тюмень)
Объявляя итоги "Рейтинга регионов РФ-2020: доступ НКО и социальных предпринимателей на рынок услуг в социальной сфере" от Минэкономразвития России и Агентства стратегических инициатив, замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова в числе семи лидеров назвала и Тюменскую область. Среди регионов, активно привлекающих компании негосударственного сектора к оказанию услуг в социальной сфере, Западная Сибирь оказалась на четвертом месте с 39,35 балла.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Что интересно, в 2017-м году она занимала 32-ю ступень, в 2018-м - 20-ю, в 2019-м - 10-ю. Поступательное движение вверх, объясняют эксперты, обеспечивает все возрастающая консультационная, информационная, имущественная и финансовая поддержка территориальным СОНКО. Кстати, на первом месте рейтинга оказалась Югра, на втором - Краснодарский край, на третьем - Ямал, на пятом - Башкирия, на шестом - Хабаровский край, замыкает "семерку" Ненецкий автономный округ.

Фото: iStock
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- За последние годы социально ориентированные некоммерческие организации стали полноправными партнерами органов власти в оказании общественно полезных услуг землякам. Результатом совместной работы стало ежегодное улучшение позиций региона в федеральном рейтинге Минэкономразвития РФ, - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Помощь осязаема: с 2018 года в субъекте РФ действует программа поддержки социально ориентированных НКО, рассчитанная до 2023 года; общий объем финансирования из областного бюджета в течение шести лет составит почти 2,4 миллиарда рублей. Организации и сами обеспечивают некоторую финансовую независимость, побеждая в специальных программах. В конце лета в Тюмени впервые прошел конкурс грантов губернатора - в софинансировании поучаствовал Фонд президентских грантов. Заявки принимали в электронном формате. Впрочем, так же удаленно, не зная, чьи перед ними проекты, их оценивало жюри. Подобный формат обеспечил прозрачность и открытость конкурсных процедур. Возможно, в дальнейшем этот сектор полностью цифровизируют.

Победителями конкурса губернаторских грантов стали 37 НКО (немало среди них культурной направленности) из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска и Сладковского района. Жителям области осталось дождаться, когда в Тюмени вновь запустят фестиваль лоскутного шитья "Стежки-дорожки" от Тюменского дома ремесел, а в Омутинском, Исетском, Ялуторовском районах проведут мастер-классы по восстановлению забытых песенных традиций "Фольклор на улицах Сибири" от организации по сохранению и популяризации культурного наследия Западной Сибири "ЯромилЪ". Некоторые участники подали по несколько заявок и получили от двух до трех грантов. Так, Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" может смело рассказывать про проект профессиональной подготовки вожатых и межрегиональный фестиваль-конкурс детского творчества "Ребячьи забавы". Благотворительная организация "Открой мне мир", которая помогает детям с расстройством аутистического спектра, получит гранты на развитие Центра ранней помощи, программу профориентации и сопровождаемого трудоустройства для подростков и молодых людей с ментальными нарушениями развития и аутизмом, формирование системы абилитационных адаптивно-спортивных занятий "Спорт со смыслом".

Добавим, что по некоторым данным, в субъекте сейчас около двух тысяч некоммерческих организаций. Они заняты в медицине, образовании, науке, культуре, спорте, общественной деятельности, защищают права нуждающихся, организуют проекты для разных категорий граждан. В местном правительстве заявляют, что СОНКО должны активнее брать на себя решение острых социальных вопросов, связанных с реализацией национальных проектов.

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