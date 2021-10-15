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15.10.2021 12:52
Рубрика: Общество

В Челябинске завели дело об отравлении медведей в зоопарке

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту отравления медведей в городском зоопарке. Личность подозреваемого установлена. Его действия квалифицировали по статье о жестоком обращении с животными.

В сентябре на территории зоопарка были найдены погибшими двое медведей. Согласно заключению эксперта, скончались они из-за отравления мышьяком.

Фото: Пресс-служба минэкологии Челябинской области
Видео: На Урале спасают истощенного медвежонка, который вышел к людям

Как уточнила представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева, возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание от крупного штрафа и до пяти лет лишения свободы.

Как сообщили "РГ" собственные источники в правоохранительных органах, личность подозреваемого установлена. Это бывший работник зоопарка, который мог таким диким способом отомстить учреждению за свое увольнение. Фигуранту 32 года.

- Всех нас шокировала история гибели двух медведей. Нет сомнений, что это было умышленное отравление. Уверен, что правоохранительные органы найдут и привлекут к ответственности виновных, - написал на своей странице в Instagram челябинский губернатор Алексей Текслер. Он рассказал, что в зоопарке сейчас два гималайских медведя - Харитон и Алиса - и бурая медведица Бусинка. А на прошлой неделе появился шанс спасти жизни двух медвежат.

Речь идет о двух малышах, вышедших к людям в крайней степени истощения. Поиски третьего продолжаются. А пока в Челябинск доставлена годовалая малышка, обнаруженная на границе с Башкирией и один из двух медвежат-двухлеток, замеченных в тех же краях у горно-лыжного курорта под Магнитогорском. Скорее всего, их матерей убили браконьеры. И выжить в одиночку у животных шансов не было.

- Наш "новосел" очень долго ничего не ел, кроме травы, - рассказал челябинский ветеринар Карен Даллакян, к которому охотнадзора и минэкологии направили годовалую медведицу, найденную на границе. - Мы приготовили для медвежонка специальную молочную смесь из йогурта с отрубями, утиного яйца и гречишного меда. Такого лакомства ребенок явно давно не видел и лакал без остановки, даже не переводя дыхание. Мы даже испугались, что задохнется. А вечером девочка отужинала куриными сердечками и, наверное, впервые за много дней забылась сытым сном. Это очень хороший признак.

Фото: Из архива Лусине Коджабашян
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По словам ветеринара, в ситуации, когда речь шла о жизни и смерти животного, сотрудники минэкологии региона сработали очень четко - спасательная операция заняла не более 12 часов.

Обычно к осени годовалые медвежата нагуливают до 50 килограммов веса, и уже гораздо крупнее. А в найденыше с границы оказалось не более 10 килограммов - непонятно в чем душа держалась. Кроме того, судя по рваным ранам на спине, он подвергался нападению других хищников. Сейчас малыша вымыли специальным шампунем, раны уже обработаны и не гноятся, но состояние медвежонка стабильно тяжелое, отметили в клинике.

- Ясно одно, девочка родилась под счастливой звездой, и мы решили по традиции объявить конкурс на имя для нового питомца,- сообщил Даллакян. - Свои варианты все желающие могут присылать на наши странички в соцсетях.

Еще двух медвежат южноуральцы заметили неподалеку от горнолыжного курорта под Магнитогорском. Видимо, они вышли к людям в поисках еды. "Медвежат поместят в челябинский зоопарк, обеспечат хороший уход. Думаю, для его сотрудников это сейчас дело чести. Предлагаю всем вместе выбрать для них имена", - отметил Алексей Текслер.

- К сожалению, от рук недобросовестных охотников, которые незаконно добывают самок медведей, ежегодно страдает до десятка медвежат, и все они находятся на грани голодной смерти, - рассказал "РГ" заместитель министра экологии региона Виталий Безруков. - Естественно наша задача - не допускать их гибели. Скорее всего, медвежата пришли к нам с территории Башкирии, где рядом с границей находятся охотхозяйства и, вероятно, орудуют браконьеры. Так что медвежатам очень повезло, что они смогли выйти к людям.

В регионах Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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