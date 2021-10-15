В Югре ликвидировали пять подпольных игровых клубов

Незаконные азартные игры прекратили сотрудники УЭБиПК УМВД России на территории нескольких муниципальных образований ХМАО-Югры. Четверо местных жителей в возрасте от 33 до 37 лет обеспечивали бесперебойную работу игрового оборудования, следили за движением денег и распоряжались прибылью.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские ликвидировали пять нелегальных игровых клубов.

В помещениях, где располагались заведения, изъяли более 180 единиц игрового оборудования, свыше 33 миллионов рублей, мобильные телефоны, флеш-карты и бухгалтерскую документацию.

Организаторов азартных игр задержали при силовой поддержке Росгвардии.