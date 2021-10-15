В Тюменской области из-под мусорного пресса спасли щенков

В Юргинском районе Тюменской области водители мусоровоза чудом спасли животных, которых кто-то выбросил в контейнер.

Из него щенки вместе с остальным содержимым попали в спецтехнику. До этого их никто не заметил, потому что они были завалены мусором и не подавали голос. Как сообщили сегодня в пресс-службе тюменского экологического объединения, пищать детеныши начали за секунды до того, как коммунальщики включили пресс. Звуки шокировали работавших мужчин, и они принялись искать в груде мусора источник.

Как рассказала первый заместитель руководителя предприятия Светлана Петренко, работники мусоровозов часто сталкиваются с неординарными ситуациями, но переживать подобные моменты - тяжело.

В компании напомнили, что баки на контейнерных площадках предназначены только для твердых коммунальных отходов, другие виды мусора туда выкидывать нельзя. Биологические отходы запрещено законом выбрасывать с ТКО. Питомцы же должны жить вместе со своими хозяевами, а не оказываться в ненужном хламе.