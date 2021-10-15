В уральском поселке взорвали и ограбили банкомат

В магазине поселка Садовый, что находится к северу от Екатеринбурга, неизвестные взорвали банкомат Сбербанка. Сумма ущерба пока неизвестна.

Об инциденте сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения банка. Пострадавших нет, украденная сумма уточняется. В финансовой организации подчеркнули, что все преступления обычно раскрываются, а злоумышленников наказывают.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу "РГ" сказали, что по поводу этого происшествия информация появится после окончания проверочных мероприятий.