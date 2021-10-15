Россия и Путин сыграли решающую роль в прекращении войны в Карабахе

Война в Нагорном Карабахе прекратилась с помощью России и ее президента Владимира Путина, которые сыграли решающую роль. Такое мнение в пятницу выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"РФ и лично президент Путин сыграли решающую роль в прекращении 44-дневной войны", - заявил Пашинян, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Армянский премьер напомнил, что прекращение боевых действий стало возможным благодаря посредническим усилиям со стороны Москвы.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе вновь вспыхнул в сентябре-ноябре прошлого года. Соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном было подписано 10 ноября 2020 года при посредничестве России.