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15.10.2021 12:32
Рубрика: В мире

Россия и Путин сыграли решающую роль в прекращении войны в Карабахе

Текст: Дмитрий Кулемякин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Война в Нагорном Карабахе прекратилась с помощью России и ее президента Владимира Путина, которые сыграли решающую роль. Такое мнение в пятницу выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Фото: Юрий Снегирев/РГ
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"РФ и лично президент Путин сыграли решающую роль в прекращении 44-дневной войны", - заявил Пашинян, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Армянский премьер напомнил, что прекращение боевых действий стало возможным благодаря посредническим усилиям со стороны Москвы.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе вновь вспыхнул в сентябре-ноябре прошлого года. Соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном было подписано 10 ноября 2020 года при посредничестве России.

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