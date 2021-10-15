Россия ведет консультации с Германией по транзиту газа через Украину

Россия проводит консультации с Германией относительно поставок газа в Европу через Украину после 2024 года, когда заканчивается действующий транзитный договор. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на РЭН.

По контракту до 2024 года Россия должна прокачивать через территорию Украины 40 млрд кубометров газа в год. Договор заключен по принципу "бери или плати", то есть наша страна оплачивает украинские транзитные мощности, даже если не достигла ранее условленных объемов поставок. Украинский маршрут поставок российского газа в Европу считается самым экономически невыгодным для "Газпрома" из-за высокой цены транзита, протяженности газопровода и изношенности газотранспортной системы Украины. Наиболее рентабельными и безопасными считаются новые маршруты - газопроводы "Северный поток" и уже построенный, но не запущенный "Северный поток-2".

Против "Северного потока-2" активно выступают США, требуя помимо прочего, от нашей страны сохранения транзита газа через Украину после 2024 года. Летом этого года Германия, наиболее заинтересованная в запуске "Северного потока-2" европейская страна, согласовала с США условия снятия санкций с нового российского газопровода и его запуска. Германия обещала США содействовать заключению нового транзитного договора России с Украиной еще на 10 лет.