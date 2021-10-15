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15.10.2021 17:16
Рубрика: Происшествия

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под видом переписи

Текст: Матвей Линник
Мошенники разработали новую схему мошенничества под видом Всероссийской переписи населения. Об этом РБК рассказали в "Лаборатории Касперского".
Мошенники могут убеждать граждан перейти по фишинговым ссылкам, имитирующим портал госуслуг. Эксперты советуют обращать внимание на адрес - никаких дополнительных цифр или букв быть не должно. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Мошенники могут убеждать граждан перейти по фишинговым ссылкам, имитирующим портал госуслуг. Эксперты советуют обращать внимание на адрес - никаких дополнительных цифр или букв быть не должно. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Мошенники могут убеждать граждан перейти по фишинговым ссылкам, имитирующим портал госуслуг. Эксперты советуют обращать внимание на адрес - никаких дополнительных цифр или букв быть не должно. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: iStock
Мошенники создали новую схему обмана со звонками от имени "Госуслуг"

"Злоумышленники под предлогом такой сверки пытались выманить у своих жертв личные данные", - предупредил аналитик сервиса Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

В компании отметили, что мошенники могут убеждать граждан перейти по фишинговым ссылкам, имитирующим портал госуслуг.

Всероссийская перепись населения продлится с 15 октября по 14 ноября. Полные сведения о национальном составе страны будут известны уже к октябрю 2022 года. По результатам переписи 2002 года в России проживало 182 народа, а в 2010-м собраны данные о 193 национальностях и более 170 языках.

Происшествия Преступления Криминал Общество Соцсфера Демография Компании Информационные технологии Лаборатория Касперского Всероссийская перепись населения 2021 года

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