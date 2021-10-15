Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под видом переписи

Мошенники могут убеждать граждан перейти по фишинговым ссылкам, имитирующим портал госуслуг. Эксперты советуют обращать внимание на адрес - никаких дополнительных цифр или букв быть не должно. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

"Злоумышленники под предлогом такой сверки пытались выманить у своих жертв личные данные", - предупредил аналитик сервиса Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

В компании отметили, что мошенники могут убеждать граждан перейти по фишинговым ссылкам, имитирующим портал госуслуг.

Всероссийская перепись населения продлится с 15 октября по 14 ноября. Полные сведения о национальном составе страны будут известны уже к октябрю 2022 года. По результатам переписи 2002 года в России проживало 182 народа, а в 2010-м собраны данные о 193 национальностях и более 170 языках.