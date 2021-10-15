Россияне рассказали, на что копят деньги

Почти четверть россиян, 23%, откладывают деньги для формирования подушки безопасности, выяснили аналитики инвестиционной компании Anderida Financial Group с помощью опроса среди граждан, имеющих накопления.

Как считают специалисты, в прошлом году многие тратили накопления для поддержания привычного уровня жизни, а теперь россияне нередко сокращают расходы ради восстановления капитала. Особенно актуально такое поведение для тех, кто имеет кредиты, поскольку для них неприятными последствиями чревато даже небольшое падение доходов.

Около 18% опрошенных откладывают деньги на покупку недвижимости, за год этот показатель вырос на 3%. В исследовании отмечается, что во многом это связано с ростом популярности загородной недвижимости - во время пандемии многие пересмотрели свое отношение к дачам и жилью за чертой города.

На автомобиль копят 14% респондентов против 9% в прошлом году. Увеличение показателя аналитики связывают с ростом цен и желанием покупателей снизить долю кредитных средств.

Чуть меньше россиян, 12%, копят на крупную бытовую технику, 8% откладывают деньги на ремонт, примерно по 5% - на образование, медицинские услуги и путешествия. Еще 10% россиян формируют накопления ради иных целей, например, покупок к рождению ребенка, проведения праздников или ритуальных мероприятий, покупки одежды и украшений, говорится в исследовании, с которым ознакомились РИА Новости.