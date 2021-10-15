Русская православная церковь учредила епархию в Армении

В Армении появится епархия Русской православной церкви. Решение об этом сегодня принял Священный синод. Епархия названа Ереванско-Армянской.

"Образовать в пределах Республики Армения Ереванско-Армянскую епархию Русской Православной Церкви. Епархиальному архиерею Ереванско-Армянской епархии иметь титул "Ереванский и Армянский" с кафедрой в городе Ереване", - цитирует ТАСС журналы Синода.

Возглавит епархию архиепископ Клинский Леонид (Горбачев). При этом за ним сохранится должность заместителя председателя ОВЦС. Напомним, что надежду на то, что в Армении появится представительство Русской православной церкви выразил Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II во время визита в Москву для трехсторонней встречи с патриархом Кириллом и председателем Духовного управления мусульман Кавказа шейхом-уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде, посвященной теме карабахского урегулирования. Гарегин II тогда с сожалением заметил, что "этот вопрос затягивается". Теперь, на Синоде, вопрос разрешен.