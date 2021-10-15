Семь человек погибли при взрыве в Афганистане

Не менее семи человек стали жертвами взрыва в мечети, которая расположена на юге Афганистана. Об этом сообщило агентство Asvaka.

По ее данным, инцидент произошел в пятницу в шиитской мечети в городе Кандагар (административный центр провинции Кандагар). Взрыв совершил террорист-смертник. В результате срабатывания взрывного устройства семь человек погибли, еще 13 получили ранения.

Представители движения "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в России) подтвердили факт взрыва и начали расследование. На прошлой неделе подобный теракт был осуществлен на севере страны. Тогда погибли более 150 человек, 200 получили ранения.