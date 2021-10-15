Сенатор предложил помочь регионам со строительством ковид-стационаров

Чтобы избежать недофинансирования плановой медицинской помощи на фоне пандемии коронавируса, надо как можно скорее менять политику в системе здравоохранения. Такое мнение высказал председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

"Нам надо идти по пути строительства специализированных коечных фондов, что многие регионы уже сделали, и тогда эта проблема будет сама по себе уходить. Для этого нам нужно в федеральном бюджете, может быть, планировать отдельные расходы за пределами тех, которые уже есть и запланированы по Министерству здравоохранения", - заявил Артамонов на заседании комитета в пятницу.

При обсуждении заключения комитета на проект федерального бюджета на 2022-2024 годы сенатор обратил внимание на то, что многие региональные больницы и поликлиники перепрофилированы под борьбу с пандемией COVID-19. Поэтому медучреждения не получили значительную часть средств по программе обязательного медицинского страхования. По его мнению, это это обстоятельство нужно учитывать. "В том числе, федеральный бюджет должен подставить плечо", - добавил Артамонов.