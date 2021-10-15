Стало известно, сколько Netflix потратил на сериал "Игра в кальмара"

Девятисерийное шоу "Игра в кальмара" продолжает бить рекорды популярности на Netflix во всем мире. Тем временем стало известно, во сколько обошлось производство южнокорейского сериала.

Издание Bloomberg сообщает, что дорама стоила стриминговому сервису 21,4 миллиона долларов. Для Netflix это скромная сумма. Например, только один материал с концертом стендам-комика Дейва Шаппелла был куплен за 24,1 миллиона долларов.

Другие сериалы, которые снимаются для Netflix, тоже оперируют более крупным суммами. Ранее издание Variety сообщало, что одна серия научно-фантастического сериала "Очень странные дела" стоит около 8 млн долларов, а эпизод "Короны" обходится примерно в 10 млн долларов.

"Игра в кальмара" появилась на Netflix 17 сентября, и меньше чем за месяц число просмотров составило 111 миллионов зрителей. Шоу побило предыдущий рекорд сервиса, сместив с пьедестала "Бриджертонов", сериал, который за первые 28 дней посмотрели 82 миллиона пользователей.