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Стало известно, сколько Netflix потратил на сериал "Игра в кальмара"

Новости
    15.10.2021, 17:03
Текст:   Ася Кушнарева

Девятисерийное шоу "Игра в кальмара" продолжает бить рекорды популярности на Netflix во всем мире. Тем временем стало известно, во сколько обошлось производство южнокорейского сериала.

Фото: kinopoisk.ru
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Издание Bloomberg сообщает, что дорама стоила стриминговому сервису 21,4 миллиона долларов. Для Netflix это скромная сумма. Например, только один материал с концертом стендам-комика Дейва Шаппелла был куплен за 24,1 миллиона долларов.

Другие сериалы, которые снимаются для Netflix, тоже оперируют более крупным суммами. Ранее издание Variety сообщало, что одна серия научно-фантастического сериала "Очень странные дела" стоит около 8 млн долларов, а эпизод "Короны" обходится примерно в 10 млн долларов.

"Игра в кальмара" появилась на Netflix 17 сентября, и меньше чем за месяц число просмотров составило 111 миллионов зрителей. Шоу побило предыдущий рекорд сервиса, сместив с пьедестала "Бриджертонов", сериал, который за первые 28 дней посмотрели 82 миллиона пользователей.

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