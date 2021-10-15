Страны ОДКБ начали переброску своих контингентов на учения в Таджикистан

Действия по локализации приграничного конфликта отработают в ходе учений страны-члены ОДКБ. В настоящее время осуществляется переброска воинских контингентов из государств-членов ОДКБ на территорию Таджикистана, где и пройдут учения. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного штаба организации.

"С 18 по 23 октября на полигонах "Момирак" и "Харбмайдон" группировка Коллективных сил будет отрабатывать задачи по подготовке и проведению совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности, связанные в первую очередь с попытками проникновения на территорию государств боевиков международных террористических организаций, выявлением и нейтрализацией так называемых "спящих ячеек", готовящих террористические акты, а также каналов перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", - рассказал пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович.

Сообщается, что военно-транспортная авиация совершит более 35 рейсов. В переброске сил участвуют воздушные суда Беларуси, Казахстана и России. Подразделения также направляются в Таджикистан своим ходом и железнодорожным транспортом.