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15.10.2021 10:19
Рубрика: Общество

Тренды образования в цифровую эпоху обсудили на ММСО-2021

Текст: Евгения Добрынина
78 тысяч онлайн-участников, 7 тысяч "очных" посетителей, 605 городов России, 65 стран. Таким масштабным стал охват Московского международного Салона образования, который прошел на площадке выставочного центра "Крокус Экспо" в Москве и на коммуникационной digital-платформе "ММСО.Коннект".
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В мероприятии приняли участие руководители органов федеральной и региональной исполнительной власти, представители бизнеса, ректоры столичных и региональных вузов и колледжей, учителя и директора школ, ученики, абитуриенты, студенты.

Фото: iStock
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"Российская высшая школа успешно прошла проверку пандемией - в короткий срок совершила большой рывок в освоении современных технологий и сохранила высокое качество преподавания", - отметил, обращаясь к участникам салона, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул: важным для системы образования стало создание цифровой образовательной среды, но это не замена и не аналог традиционного обучения. "Задача цифровой образовательной среды - расширение возможностей традиционных занятий в помощь учителю, ученику и родителю", - отметил глава Минпросвещения.

По мнению ректора РАНХиГС Владимира Мау, именно гибридный формат позволил педагогам и ученикам во время пандемии не выпасть из образовательного процесса. "Пандемия превратила цифровую грамотность из моды в вызов, и это очень важно", - отметил ректор.

Перспективы развития такого формата эксперты видят в проектной деятельность. Кроме того, гибридный формат диктует необходимость в обучении информатике, и заниматься этим необходимо с раннего детства.

"Когда офлайн вернулся, цифра никуда не ушла. Именно эта гибридная реальность стала предметом наших исследований, - отметил директор АНО ММСО Максим Казарновский. - Пандемия дала некоторый глоток свободы всей системе образования, которой не было прежде. У педагога появилась возможность выбирать, как организовать свою работу".

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

О чем еще говорили на ММСО - 2021?

Михаил Кожевников, президент ГК "Просвещение": "Учитель был и останется фигурой незаменимой, для которой наши усилия - создание контента, учебников, цифровых программ и решений - лишь требуемое для экономии ресурсов подспорье. Но эта вторичная роль почетна, когда в фокусе - работа педагога с человеком: с ребенком, с родителем, с коллегами. Мы работаем ради человека в образовании, а не системы образования".

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Нина Яныкина, ректор, Университет 2035: "Чем больше цифровых технологий, тем больше нужно специалистов по работе с цифровыми данными, в том числе высокоуровневых специалистов - руководителей и менеджеров, которые должны принимать решения".

Рамиль Альшин, директор по контенту "Учи.ру": "Один из актуальных вопросов в сфере образования сегодня - как повысить вовлеченность детей в обучение. В этом помогают цифровые технологии. Они делают возможным использование в образовательном процессе инструментов геймификации. По данным исследования, проведенного "Учи.ру" совместно с Институтом образования ВШЭ, механики геймификации способствуют повышению всех видов вовлеченности - эмоциональной, поведенческой и когнитивной. В целом мы не разделяем образование на онлайн и офлайн. Цифровые технологии уже стали частью современной системы образования, которые ее значительно усиливают и дополняют".

Все трансляции сессий в рамках деловой программы доступны на сайте Московского международного Салона образования (ММСО - 2021) после регистрации.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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