Астрономы предположили, что Земля находится в гигантском туннеле

Международная команда астрономов представила новое исследование, объясняющее природу давно известных загадочных небесных структур. Авторы работы выдвинули гипотезу о том, что Земля может быть окружена гигантским магнитным туннелем.

Исследование опубликовано на сайте препринтов arXiv и сейчас готовится к публикации в журнале The Astrophysical Journal. Коротко же о нем рассказывает Science Alert. Свою работу астрономы посвятили анализу загадочных небесных структур, которые десятилетиями озадачивают исследователей.

Как поясняют авторы, Северный полярный шпур (отрог, наблюдаемый в северной части Млечного Пути) и веерная область на противоположных концах видимого нам неба могут быть связаны обширной системой намагниченных "волокон". Вместе они могут составлять структуру, напоминающую по своей форме гигантский туннель. Последний, в свою очередь, окружает не только нашу Солнечную систему, но и многие близлежащие звезды.

"Если бы у нас были глаза, способные улавливать радиоизлучение, и мы посмотрели бы ими в небо, то увидели бы эту туннельную структуру практически во всех направлениях, куда бы мы не взглянули", - говорит астроном Дженнифер Уэст из Университета Торонто в Канаде.

Она отмечает, что о двух этих таинственных структурах известно еще с 1960-х годов. Кстати, как говорит Уэст, на новое исследование команду вдохновила статья, выпущенная еще в 1965 году. Радиоастрономия тогда только начинала развиваться. Авторами статьи были астрономы Мэтьюсон и Милн, которые построили свое исследование на довольно грубых, по современным меркам, данных.

Тем не менее, даже эти грубые данные позволили тогда предположить, что поляризованные радиосигналы могут выглядеть как огромный туннель при нашем взгляде на Местный пузырь (область разреженного горячего газа в межзвездной среде внутри рукава Ориона в нашей галактике). Современники гипотезу не приняли, и с годами она забылась. По сути, сейчас астрономы проверили давнее предположение, используя при этом набор новых данных, накопленных наукой за прошедшие десятилетия.

По словам Уэст, удивительно и то, что ранее ни один проведенный учеными анализ не связывал эти две структуры вместе. В новом же исследовании такая связь выявлена - она описывается как некие радиопетли, которые заполняют пространство между двумя противоположными концами неба и, вероятно, связывают два этих региона.

Чтобы проверить, так или это, ученые построили компьютерную модель, учитывающую данные наблюдений наземных телескопов. Затем они провели симуляцию, создав своего рода "радионебо", невидимое невооруженным глазом. Это позволило им увидеть, как выглядело бы небо, если бы две противоположные структуры были соединены магнитными нитями.

Ученые в ходе своих наблюдений варьировали различные параметры, что позволило изучить несколько сценариев и выбрать наиболее достоверный из них. В результате команда пришла к выводу, что наиболее вероятное расстояние от нашей Солнечной системы до этих структур составляет около 350 световых лет. А общая длина туннеля, смоделированного командой исследователей, составляет около 1000 световых лет.

Авторы работы уверяют, что полученные ими данные согласуются с некоторыми другими, более точными оценками. В качестве примера они приводят оценку расстояния до Северного полярного шпура, которая была дана в начале этого года на основе данных космического телескопа Gaia. Те наблюдения показали, что почти весь этот отрог расположен в пределах 500 световых лет.