Участника шоу MTV "Экс на пляже" зарезали за шум у бассейна

Крис Пирсон, профессиональный диджей и звезда шоу MTV "Экс на пляже" (Ex on the Beach), был убит в Лос-Анджелесе в ночь с воскресенья на понедельник.

Как передает TMZ, инцидент произошел около двух ночи в одном из жилых комплексов в долине Сан-Фернандо, когда Пирсон и его девушка спустились к бассейну и принялись шумно себя вести, досаждая жильцам. В результате у Криса возник словесный конфликт с пока не установленным мужчиной, накричавшим на него с балкона. Желая "разобраться" с собеседником, диджей вошел в здание, где получил удар ножом в область сердца. Нападавший скрылся.

Пирсона доставили в госпиталь, где он около 03:30 скончался. Полиция проводит расследование.

"Экс на пляже" - топовое реалити, первый сезон которого вышел в 2014-м, одиннадцатый - в 2020-м. Тогда же программа приросла спин-оффом Celeb Ex in the City, второй сезон которого стартовал в этом году.