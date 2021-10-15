Умер актер и режиссер "Другого немецкого кино" Гельмут Хербст

В Оденвальде на 87-м году жизни скончался Гельмут Хербст, немецкий режиссер, сценарист, продюсер, актер, оператор, аниматор, создатель визуальных эффектов и так далее.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на сына режиссера Морица. Причиной названа болезнь, характер которой не конкретизирован.

#obitpatrol Deaths: Writer Gary Paulsen; tribal leader Earl Old Person; actors Enamul Haque, Nedumudi Venu; filmmaker Helmut Herbst https://t.co/SqPoXQCoxb pic.twitter.com/cpnaH0TAbM — Brad Weismann (@bradweis) October 14, 2021

Хербст родился 2 декабря 1934-го в Эшерхофе. В бизнесе - с конца 50-х, встав у истоков движения "Другое немецкое кино", поддерживающего независимых авторов.

В 1962-м Хербст основал компанию Cinegrafik, создававшую анимацию для промышленных, образовательных и обучающих фильмов, а также политико-сатирические мультфильмы ("Черно-бело-красный", "Маленькие инструкции для счастливой жизни").

Filmemacher Helmut Herbst im Odenwald gestorben https://t.co/xNrBKV9SZY pic.twitter.com/0c9prfcZxS — Hamburger Abendblatt (@abendblatt) October 12, 2021

Дебютный полный метр Гельмута - "Немецкая революция" 1982-го, основанный на романе Казимира Эдшмида. Картина вошла в программу 32-го Берлинского МКФ.

В 1985-2000-м Хербст был профессором Немецкого университета искусства и дизайна.