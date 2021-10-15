Умер легендарный советский клоун Анатолий Латышев

Скончался Анатолий Евгеньевич Латышев - один из самых известных и титулованных советских клоунов. О смерти легенды сообщается на сайте "Росгосцирка".

"С прискорбием сообщаем, что 13 октября не стало заслуженного артиста России Анатолия Евгеньевича Латышева, одного из лучших клоунов и эквилибристов на катушках в России. 10 октября ему исполнилось 72 года", - сказано в некрологе.

Анатолий Латышев родился в 1949-м году в семье талантливых иллюзионистов, его родители Евгений Латышев и Августа Ротман создавали и исполняли сложнейшие цирковые номера (например, "Живая говорящая голова").

После школы Латышев поступил в Саратовский университет на физфак, но арена взяла свое и, не доучившись, Анатолий через какое-то время поступил в уфимский филиал Московского циркового училища. Выступал с 80-х: сначала в дуэте с Екатериной Можаевой, затем - с Татьяной Латышевой, далее - сольно.

С гастролями объехал весь СССР, страны Европы, Южной Америки и Азии. Лауреат многочисленных наград и званий.