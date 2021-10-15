В Британии оштрафуют мужчину, установившего звонок со встроенной камерой

Громкий судебный процесс заставил владельцев дверных звонков со встроенной камерой в Британии всерьез опасаться за свой кошелек. Оксфордский окружной суд постановил, что житель Альбиона по имени Джон Вудард нарушил закон о защите персональных данных, когда повесил два таких звонка с видеокамерой на собственном участке.

Тем самым, согласно вынесенному вердикту, Вудард поместил свою соседку, доктора Мэри Фэйрхерст, "под постоянное наблюдение". По словам потерпевшей, висящие гаджеты были настолько "назойливы", что ей пришлось переехать. В чем именно заключалась "назойливость" гаджетов потерпевшая не сообщила. Все это могло бы быть отнесено к казусам британского правосудия, если бы не одно "но". Как рассказал на суде сам Вудард, он разместил звонки с видеонаблюдением, чтобы защитить свои машины от потенциальных воров, тем более в 2019 году один его автомобиль уже пытались угнать.

Однако суд решил, что общественных камер, следящих за проезжей частью, достаточно. А вот установленные по инициативе Вударда следящие устройства закон нарушили, так как на протяжении долгого времени записывали аудиофайлы с участка его соседки, снимали ее ворота, сад, парковочное место - словом, собирали ее личные данные. Кроме того, сам обвиняемый вводил доктора Фэйрхерст "в заблуждение" в отношении того, работают ли камеры, что они снимают и как.

В итоге суд потребовал от мистера Вударда повесить ограничители на устройства, чтобы участок доктора не попадал в поле их зрения, и отключить на них функцию записи звука. Кроме того, его намерены обязать выплатить штраф. Пока не известно, о какой сумме идет речь, но не исключено, что она может составить до 100 тысяч фунтов. Как отмечает газета Daily Mail, сегодня около 100 тысяч домохозяйств в Британии пользуются аналогичными дверными звонками для наблюдения за своей собственностью, и дело Вударда может спровоцировать волну новых подобных разбирательств между конфликтующими соседями.