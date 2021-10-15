В ФРГ опубликовали итоговые данные парламентских выборов

Социал-демократическая партия Германии набрала почти 26% голосов и стала победителем на парламентских выборах в ФРГ. Об этом в пятницу сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на итоговые данные ЦИК.

По официальным данным, социал-демократы набрали 25,7% голосов и будут иметь 206 депутатов в Бундестаге. Второе место занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, набрав 24,1% голосов (197 депутатов). За партию "Зеленые" проголосовали 14,8% избирателей (118 депутатов). Больше 10% набрали партии "Свободные демократы" (11,5%, 92 депутата) и "Альтернатива для Германии" (10,3%, 83 представителя).

Отмечается, что в парламент прошла Левая партия, благодаря трем прямым мандатам.

Парламентские выборы в ФРГ прошли 26 сентября. Канцлер Ангела Меркель впервые с 2005 года не возглавила блок ХДС/ХСС.