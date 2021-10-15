В ФРГ вандалы в ходе предвыборной кампании повредили тысячи агитматериалов

В Германии подвели итоги нарушений избирательной кампании, которую наблюдатели признали "беспрецедентно грязной" за всю новейшую историю страны. Самым массовым из них оказалась порча предвыборных плакатов. Как сообщили в МВД ФРГ в ответ на запрос депутата бундестага от "Альтернативы для Германии" Мартина Хесса, правоохранители зафиксировали 3400 инцидентов, когда злоумышленники портили, заклеивали или вовсе срывали агитационные материалы неугодных им партий или кандидатов. Другое дело, что поймать их с поличным удавалось крайне редко.

Как пишет Spiegel online, главной жертвой вандалов стала "Альтернатива для Германии". С начала года до выборов 26 сентября в поле зрения полиции попали 1355 правонарушений в отношении плакатов этой партии. В 637 случаях пострадали плакаты "Зеленых". У ХДС/ХСС было испорчено 466 единиц полиграфической продукции. Социал-демократов, левых и либералов порча, вредительство коснулись гораздо меньше. По данным МВД, против "АдГ" орудовали в основном радикалы левого толка, причем главным образом в Берлине.

Вообще-то с подобными вещами в ФРГ не шутят - порча партийного имущества считается здесь не административным, а уголовным преступлением, которое в соответствии со статьей 303 УК карается штрафом (в каждой земле свои тарифы) или даже тюремным заключением до двух лет. За нанесение на плакаты антиконституционных надписей или символики (например, свастики) можно получить три года тюрьмы. А их похищение вообще тянет на пятилетний срок, разъясняет портал t-online. Наказание предусмотрено и за подстрекательство к вандализму, например, в соцсетях, а также за само намерение испортить плакат. Любой, кого застигнут возле баннера с очевидными вещдоками вроде стремянки и стамески, должен быть готов ответить по закону. Но, как правило, такие выходки остаются безнаказанными.

Для возбуждения уголовного дела нужно заявление от пострадавшей стороны, а в разгар кампании партиям, как правило, не до того. Да и правоохранители часто смотрят на подобные эксцессы сквозь пальцы. К примеру, в 2017 году некие затейники в Берлине ради эпатажа перевесили плакаты с изображением кандидатов лицевой стороной внутрь. Поначалу полиция не углядела в этой акции состава преступления, но затем, посоветовавшись с прокуратурой, передумала. Однако судебного решения до сих пор нет. В этом году стражам порядка в городе Грайфсвальд удалось буквально за руку поймать "диверсантку", которая под покровом ночи наклеивала стикеры с надписью "коррумпированы" на портреты кандидатов от ХДС. Подпольщицей оказалась 23-летняя политик "зеленых", глава молодежной ячейки партии в земле Мекленбург - Передняя Померания Катарина Хорн, которая сама баллотировалась в бундестаг. Разразился грандиозный скандал, девушка принесла публичные извинения, заявив, что увлеклась и вообще была не права. Поскольку консерваторы все же написали на нее заявление, местная полиция ведет расследование о нанесении материального ущерба. Вердикт ожидается в октябре. Широкий резонанс вызвала история с мошенничеством в отношении той же "Альтернативы", у которой группа берлинских "художников-акционистов" обманом похитила пять миллионов листовок через подставную фирму, обещавшую распространить их среди избирателей за умеренную цену. Вместо этого группа товарищей из "Центра политической красоты" выставила украденные листовки в центре Берлина в качестве "инсталляции", подлежащей затем уничтожению. В партии подтвердили, что намерены подсчитать ущерб и составить иск. Авторы перформанса, не теряя времени даром, уже собрали в интернете 100 тысяч евро на судебные издержки.

Наказание за порчу агитматериалов предусмотрено во многих странах. Один такой инцидент еще в 2005 году попал на страницы британских СМИ, поскольку фигурантом дела оказался не кто-нибудь, а супруг депутата парламента от избирательного округа Кросби, лейбористки Клэр Кертис-Томас. Оказалось, что ее 53-летний муж Майк Якуб заклеивал шутливыми надписями предвыборные плакаты кандидатов от Консервативной партии. Мужчине выписали штраф в размере 80 фунтов стерлингов.