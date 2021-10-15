В гражданский оборот вышло 62 миллиона комплектов доз "Спутник V"

На сегодняшний день в гражданский оборот вышло более 62 миллионов комплектов вакцины "Спутник V", то есть препаратов для первой и второй прививки, рассказал РИА Новости глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, по этой вакцине уже закончились пострегистрационные исследования и поданы документы для постоянной регистрации. Ранее, в августе прошлого года, препарат зарегистрировали по упрощенному режиму с условием дальнейших испытаний. Такая процедура используется и в других странах.

Российская вакцина стала первой в мире, получившей регистрацию, а сейчас она одобрена в 70 странах с общим населением в четыре миллиарда человек. Всего в РФ созданы и зарегистрированы пять препаратов, по ним еще продолжаются исследования, однако имеющиеся данные свидетельствуют об эффективности и безопасности. Хотя бы одну прививку получили более 50 миллионов россиян.