В Гвинее-Бисау предотвращен госпереворот

Группа военных в Гвинее-Бисау готовила вооруженный переворот, но его удалось предотвратить, сообщил глава генерального штаба Вооруженных сил этой африканской страны генерал Бьяге На Нтан.

"Нам удалось выявить группу офицеров, которые с помощью подкупа солдат готовили их к свержению существующего конституционного строя", - передает РИА Новости комментарий генерала.

Он уточнил, что о подготовке переворота сообщили солдаты, которых пытались подкупить.

Примечательно, что информация о попытке мятежа появилась, когда глава государства Умару Сисоко Умбалу отбыл из страны с зарубежным визитом.