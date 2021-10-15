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15.10.2021 11:41
Рубрика: Экономика

В Минтруде рассказали, как будет трансформироваться рынок труда

Текст: Елена Манукиян
Демографический состав населения и цифровизация - основные факторы, которые будут влиять на рынок труда в ближайшие годы. Об этом рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова на Евразийском экономическом форуме.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Так, по ее словам, самыми востребованными к концу 2030 года станут профессии в сфере здравоохранения и соцзащиты. Это связано с преобладанием пожилого населения в стране.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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"У нас становится больше граждан старше 65 лет, как среди мужчин, так и среди женщин", - сказала она.

Также, подчеркнула замминистра, рынок труда меняет четвертая промышленная революция - глобальная цифровизация и автоматизация всех процессов. В связи с этим в рамках федерального проекта "Содействие занятости" проводится бесплатное переобучение некоторых категорий граждан, чтобы помочь им оставаться востребованными у работодателей. Так, за последние два года получение новой профессии помогло трудоустроиться более 56 тысячам женщин после рождения детей.

"Молодые женщины ориентированы на рождение детей, но при этом они хотят активно участвовать в занятости и строить карьеру. Сегодня они могут пройти бесплатное переобучение, повысить свою квалификацию",- говорит Мухтиярова.

Она также отметила, что сегодня работа в России есть у 60% женщин и 72% мужчин.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

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