В Минтруде рассказали, как будет трансформироваться рынок труда

Демографический состав населения и цифровизация - основные факторы, которые будут влиять на рынок труда в ближайшие годы. Об этом рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова на Евразийском экономическом форуме.

Так, по ее словам, самыми востребованными к концу 2030 года станут профессии в сфере здравоохранения и соцзащиты. Это связано с преобладанием пожилого населения в стране.

"У нас становится больше граждан старше 65 лет, как среди мужчин, так и среди женщин", - сказала она.

Также, подчеркнула замминистра, рынок труда меняет четвертая промышленная революция - глобальная цифровизация и автоматизация всех процессов. В связи с этим в рамках федерального проекта "Содействие занятости" проводится бесплатное переобучение некоторых категорий граждан, чтобы помочь им оставаться востребованными у работодателей. Так, за последние два года получение новой профессии помогло трудоустроиться более 56 тысячам женщин после рождения детей.

"Молодые женщины ориентированы на рождение детей, но при этом они хотят активно участвовать в занятости и строить карьеру. Сегодня они могут пройти бесплатное переобучение, повысить свою квалификацию",- говорит Мухтиярова.

Она также отметила, что сегодня работа в России есть у 60% женщин и 72% мужчин.