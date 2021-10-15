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15.10.2021 00:03
Рубрика: В мире

В мире больше всего уважают медиков

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
Какие профессии самые уважаемые, а какие самые не уважаемые в мире? Международная социологическая компания Ipsos попыталась выяснить это, проведя опрос в 28 странах на всех континентах.

Усредненные показатели выглядят следующим образом: 64 процента респондентов с наибольшим уважением и доверием относятся к медикам, 61 процент - к ученым, 55 процентов - к учителям и 42 процента - к военным.

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Меньше всего уважения люди, как оказалось, испытывают к политикам - в среднем 10 процентов относятся к ним хорошо. Также в эту категорию попали министры - им доверяют 14 процентов, сотрудники рекламных служб - 15 процентов, бизнес-лидеры, банкиры и журналисты - 23 процента, гражданские служащие - 24 процента и служители культа - 25 процентов.

Россия, согласно проведенному опросу, вписывается в средние показатели, разве что доверие к ученым у нас самое высокое в мире - 75 процентов, и только на втором месте идут врачи и учителя с 67 процентами одобрения. Если брать средние показатели, то больше всего доверяют представителям всех перечисленных в опросе профессий в Малайзии, Индии и Швеции. А наиболее скептически настроены ко всем без исключения профессиям в Колумбии, Чили, Перу и Аргентине. В опросе участвовали около 20 тысяч человек в возрасте от 16 до 74 лет.

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