В Москве открылся Всемирный конгресс соотечественников

В Москве 15-16 октября проходит VII Всемирный конгресс соотечественников под названием "Россия и соотечественники в меняющемся мире", на который со всего мира съехались около тысячи участников.

Конгресс открыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он зачитал послание к участникам президента РФ Владимира Путина, в котором, в частности, было сказано, что "поддержка соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов в сферах образования, просвещения, культуры, социального обеспечения неизменно относятся к числу важнейших общенациональных приоритетов". Также Лавров рассказал об основных проблемах, связанных с поддержкой русских и русского языка по всему миру.

Министр отметил, что "сейчас особенно востребована работа по сохранению международных позиций русского языка". Он подчеркнул, что "решению данной задачи будет способствовать реализация принятых в ходе прошлогоднего заседания Совета глав государств СНГ решения о проведении в следующем году Года народного творчества и культурного наследия, а в 2023 году в Содружестве пройдет Год русского языка как языка межнационального общения. И для организации соотечественников открывается самое широкое поле деятельности".

Лавров добавил, что в мире идет дискриминация россиян. "Среди нечистоплотных методов - попытки дискриминировать наших соотечественников в том числе по языковому и этнокультурному признаку… При попустительстве так называемых либеральных демократий Запада, а также бюрократий Евросоюза продолжается вытеснение русского языка из публичной сферы государств Прибалтики, Украины, Грузии", - сказал он.

Глава МИД РФ отметил в качестве председателя правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, что комиссия уже утвердила план работы до 2023 года, одна из задач этого плана - консолидация русскоязычных по всему миру.

Выступивший на открытии конгресса председатель международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий обратил внимание, что в настоящее время ситуация с русским языком в диаспорах достаточно сложная, особенно среди детей и подростков, которые, взрослея, все меньше говорят по-русски. "Франция, Великобритания, Германия, Китай и другие страны финансируют свои институты, продвигающие национальные язык и культуру, по высшей планке", - напомнил Слуцкий. По его словам, сейчас "идет борьба за господдержку программ по продвижению русского языка, … и наша задача сегодня - повернуть вспять процесс уменьшения распространения русского языка в мире".

На конгрессе также были затронуты вопросы репатриации и гражданства русскоязычных за рубежом. Так, Лавров заявил, что Россия планирует решить вопрос с гражданством детей от смешанных браков за рубежом. Он подчеркнул, что "мы убеждены: где бы ребенок не родился, он имеет право получить российское гражданство, это приоритет нашей работы". Его слова были встречены аплодисментами.

Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками, отметил, что вопросы репатриации соотечественников будут "краеугольным камнем работы комитета".

"Нынешний конгресс более открыто говорит об интересах русскоязычных за рубежом, чем было на предыдущих мероприятиях, - рассказал "РГ" политолог, член Координационного совета российских соотечественников в Эстонии Андрей Заренков. - И очень важно сказанное Лавровым о предоставлении российского гражданства для детей от смешанных браков, поскольку такой шаг поможет решить множество проблем в семьях, а русскоязычным даст понять, что Москва помнит и заботится о них".