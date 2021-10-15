В ПФР рассказали, как изменятся правила назначения пенсии после 2025 года

В 2021 году требуемый минимум составляет 12 лет стажа и 21 ИПК. В ПФР отмечают, что количество коэффициентов формируется из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем на формирование пенсии.

"Если человек официально не трудоустроен и, соответственно, работодатель не отчисляет за него взносы на обязательное пенсионное страхование, его права на страховую пенсию могут формироваться за счет периодов социально значимой деятельности - так называемых нестраховых периодов", - пояснили в Пенсионным фонде.

К нестраховым периодам относятся, в частности, время ухода одного из родителей за каждым ребёнком до достижения им возраста полутора лет, уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за человеком, достигшим 80 лет. Кроме того, при назначении пенсии учитываются срок службы в армии и период, человек официально признан безработным и получает пособие.

"Нестраховые периоды учитываются в стаж в том случае, если у гражданина имеется хотя бы один день работы, и не могут составлять более половины требуемого страхового стажа", - подчеркнули в ПФР.

Узнать о периодах, учтенных в стаж, можно в Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР.

Если пенсионных коэффициентов и стажа не будет хватать для возникновения права на пенсию, назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет "заработано". Если по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии будет назначена социальная.