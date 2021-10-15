В РФ проведут 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям

18 октября под председательством премьер-министра Михаила Мишустина пройдет 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ). Распоряжение о его проведении подписано главой правительства.

Подготовка мероприятия поручена Минэкономразвития, МИДу, Управлению делами президента и аппарату правительства.

КСИИ был создан в 1994 году для улучшения инвестиционного климата в стране. В его состав входят 53 международных компании и банка. Через диалог правительства и бизнеса вырабатываются совместные решения для формирования в России инвестклимата на основе мирового опыта.