В РФ с 17 октября вступит в силу новый порядок вывоза детей за границу

С 17 октября вступает в силу приказ МВД России от 31 августа 2021 года. С этого воскресенья родители имеют право не только ограничить выезд ребенка до достижения им совершеннолетия, но и указать в заявлении конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда.

Регламентируется возможность ограничивать выезд ребенка во все страны либо определять перечень государств, выезд в которые несовершеннолетнему ограничен.

Предусматривается право на отзыв заявления о несогласии на выезд. Для этого заявителю необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, орган пограничного контроля, дипломатическое представительство либо консульское учреждение РФ, в которое оно было подано ранее.

Изменились и некоторые нормы приема заявлений и заявлений об отзыве. Теперь в случае отсутствия у гражданина возможности в силу физического недостатка самостоятельно подписать заявление, должностное лицо сможет проставить прочерк в предназначенной для подписи заявителя графе, указав при этом соответствующую причину. Срок рассмотрения заявлений родителей, связанных с вывозом детей за границу, сократят с пяти до двух рабочих дней.