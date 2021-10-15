В РФ с 17 октября вступит в силу новый порядок вывоза детей за границу

Новости

Большинство привитых от COVID-19 россиян получили QR-коды на госуслугах 16:45
Полиция Британии задержала мужчину после нападения на депутата 16:37
Дольщики домов у аэропорта "Внуково" смогут въехать в квартиры 16:36
Певица МакSим после болезни отправилась по святым местам Крыма 16:31
Роспотребнадзор вдвое сократил срок теста на COVID-19 16:26
Россия выступает против американских военных баз в Центральной Азии 16:23
ВОЗ назвала одну из главных причин тяжелой формы COVID-19 16:17
"Провинциальные танцы" снова приедут в Москву 16:12
Матвиенко: III Евразийский женский форум собрал участников из 111 стран 16:02
Главой Совета федеральной территории Сириус стала Елена Шмелева 16:00
Гастрономический гид Michelin впервые в России вручил свои звезды 15:58
В Петербурге начались клинические испытания вакцины "Бетувакс" 15:53
Бюджетный комитет СФ поддержал поправки в госпрограмму по управлению финансами 15:49
Матвиенко: Важно обмениваться опытом по борьбе с насилием в отношении женщин 15:41
Столичная Госавтоинспекция выявила более 600 неисправных автобусов 15:38
В Москве откроют 30 новых пунктов тестирования на коронавирус 15:37
Собянин рассказал о темпах роста заболеваемости коронавирусом 15:35
Сенатор предложил помочь регионам со строительством ковид-стационаров 15:32
Акинфеев объяснил, почему не возвращается в сборную 15:31
Песков подтвердил планы визита Вучича в Россию 15:22
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз 15:22
Путин встретился с лидером партии "Новые люди" 15:17
"Пятерочка" снизила цены на овощи в одном из регионов после требования ФАС 15:17
Глава комитета Госдумы призвал использовать в борьбе с пандемией зарубежный опыт 15:08
Синоптик спрогнозировал "яростный всплеск тепла" в Москве 15:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
15.10.2021 15:35
Рубрика: Власть

В РФ с 17 октября вступит в силу новый порядок вывоза детей за границу

Текст: Михаил Фалалеев
С 17 октября вступает в силу приказ МВД России от 31 августа 2021 года. С этого воскресенья родители имеют право не только ограничить выезд ребенка до достижения им совершеннолетия, но и указать в заявлении конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: iStock
Лавров: Дети, рожденные в смешанных браках, получат гражданство РФ

Регламентируется возможность ограничивать выезд ребенка во все страны либо определять перечень государств, выезд в которые несовершеннолетнему ограничен.

Предусматривается право на отзыв заявления о несогласии на выезд. Для этого заявителю необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, орган пограничного контроля, дипломатическое представительство либо консульское учреждение РФ, в которое оно было подано ранее.

Изменились и некоторые нормы приема заявлений и заявлений об отзыве. Теперь в случае отсутствия у гражданина возможности в силу физического недостатка самостоятельно подписать заявление, должностное лицо сможет проставить прочерк в предназначенной для подписи заявителя графе, указав при этом соответствующую причину. Срок рассмотрения заявлений родителей, связанных с вывозом детей за границу, сократят с пяти до двух рабочих дней.

Власть Право Правительство МВД

Главное сегодня

МКС вернулась к штатной работе после потери ориентации
Путин назвал российских миротворцев гарантом перемирия в Нагорном Карабахе
Минздрав утвердил 13-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19
За первые часы переписи заполнили анкеты 1,1 млн человек
Денис Проценко: Ситуация с коронавирусом близка к критической
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям