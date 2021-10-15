В Росреестре рассказали, как уменьшить кадастровую стоимость квартиры

Советы о том, как оспорить завышенную кадастровую стоимость недвижимости и уменьшить сумму налога, дал Росреестр.

Кадастровая стоимость применяется, например, при расчете земельного налога и налога на имущество, арендной платы, выкупной стоимости недвижимости в случае выкупа из государственной или муниципальной собственности.

Кадастровая стоимость определяется на основе рыночной и иной информации, которая связана с экономическими характеристиками использования объекта. Например, при ее расчете может учитываться город и район, в котором расположена недвижимость, ее нахождение в границах зон с особыми условиями использования территории, а также ее состояние и площадь.

Государственная кадастровая оценка недвижимости проводится по решению органов власти региона. Её определяют специально созданные государственные бюджетные учреждения.

Не так давно вступил в силу закон, которым при кадастровой оценке был введен принцип "любое исправление - в пользу правообладателя". Если исправление привело к уменьшению стоимости, то новая стоимость применяется ретроспективно взамен старой.

Кроме того, за некачественную кадастровую оценку директора бюджетных учреждений привлекаются к ответственности - она зависит от доли (более 20%) подтвержденных судом некорректных отказов в исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.

Узнать кадастровую стоимость недвижимости можно на сайте Росреестра (сервисы "Публичная кадастровая карта", "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online" или "Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки". Можно также сделать это через личный кабинет на сайте налоговой службы или заказав выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта.

Чтобы оспорить кадастровую стоимость, необходимо направить заявление об оспаривании в соответствующую комиссию или в суд. Сделать это может любой человек, компания или арендатор. Основанием для оспаривания может служить установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости.

Обратиться в комиссию можно в том случае, если она создана в регионе. В состав комиссии входят представители органов власти, органа регистрации прав и представитель регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.

К заявлению нужно приложить отчет об оценке рыночной стоимости недвижимости.

Заявление об установлении рыночной стоимости может быть подано в течение шести месяцев с даты, по состоянию на которую проведена рыночная оценка объекта недвижимости.

Решение по заявлению будет принято в течение 30 дней. При этом решение бюджетного учреждения может быть оспорено в суде.